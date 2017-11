Horoscop, viaţa amoroasă în 2018. Capricornii vor ateriza într-un clişeu

„2018 promite să fie un an intens pentru mulţi dintre noi”, a spus Linda Furiate, astrolog specializat pe relaţii, pentru Bustle. „Individual şi colectiv, am putea avea momente de profunzime cu noi înşine, să ne vindecăm rănile emoţionale, să construim afluenţă şi prosperitate, şi să ne înconjurăm cu misterele noastre care pot construi un an plin de speranţă, promisiuni şi fericite.”

Berbec

Cele mai importante şi profitable lucruri sunt cele pentru care munceşti din greu, iar acest lucru se aplică şi relaţiilor. Vei avea o frumoasă schimbare în ceea ce priveşte viaţa de cuplu, însă va trebui să munceşti pentru ea. 2018 este un an în care, dacă schimbările sunt făcute, vei întâlni intimitate şi iubire.

Taur

Pentru tauri, anul 2018 poate fi un an mare în ceea ce priveşte romantismul: posibilitatea căsătoriei poate fi pe masă. Dacă relaţia ta nu se află în acea zonă încă, vei experimenta intimitate şi iubire profundă în noul an. Vei întâlni pe cineva care te va ajuta în toate lucrurile pe care îţi propui să le faci.

Gemeni

Este minunat că ştii valorea muncii grele, însă asta nu înseamnă că trebuie să renunţi la toată distracţia. Găseşte o soluţie să mai socializezi, poate chiar vei întâlni pe cineva special. Proiectele mari îţi vor umple timpul, însă trebuie să înveţi să faci pauze. Ai multă energie, optează pentru un abonament la sală împreună cu o persoană specială din viaţa ta.

Rac

Dacă ai simţit că viaţa ta amoroasă este lăsată în bătaia vântului, anul 2018 îţi aduce schimbarea mult dorită. Viaţa ta amoroasă se va stabiliza, iar lucrurile vor deveni din ce în ce mai sigure. Acest an este făcut din iubire şi promisiuni importante. Te vei simţi din nou în siguranţă şi plin de încredere.

Leu

În anul următor, leii se vor concentra pe propria persoană şi pe cum ar putea să făcă noul mare pas pe plan profesional sau cum să opteze pentru o viaţă mai sănătoasă. În timp eşti ocupat să-ţi îmbunătăţeşti propria persoană, ai grijă să nu ignori persoana iubită. Setează-ţi cu grijă priorităţile!

Fecioară

Este ceva mai frumos decât o vacanţă romantică? În 2018, fecioarele se vor bucura de o mulţime de călătorii romantice cu persoana iubită. Dacă nu eşti într-o relaţie, călătoriile pe care le vei face te pot arunca în faţa cuiva cu care poţi lega o legătură de lungă durată.

Balanţă

Câteodată, trebuie să mai modifici perspectivele pentru a obţine rezultate diferite. Dacă te simţi blocat, acţionează drastic, cum ar fi mutatul într-o altă zonă, alt oraş sau altă ţară. Această schimbare poate fi ce ai nevoie pentru a-ţi revitaliza viaţa personală. Ai şansa de a întâlni pe cineva special.

Scorpion

Vrei să faci unele schimbări de look pentru a atrage şi mai multe priviri. În 2018, vei avea o mulţime de oportunităţi de a-ţi împărtăşi iubirea şi pasiunea. Chiar dacă oscilează foarte multă lume în jurul tău în acest an, eşti din ce în ce mai selectiv şi îţi doreşti să găseşti pe cineva exact pe gustul tău.

Săgetător

Cheia unei vieţi amoroase de succes este să te cunoşti pe tine, pentru început, căci doar aşa vei reuşi să capeţi tot mai multă încredere. Acordă-ţi timp pentru a face lucruri care te fac fericit şi care îţi aduc linştea şi poate, în acest mod, vei atrage mai mult atenţia unei persoane care îţi place.

Capricorn

Niciodată nu ţi-au plăcut clişeele, însă este posibil să trăieşti un clişeu foarte frumos în 2018. Cel mai bun prieten se poate transforma, fără să îţi dai seama, în partener. Dacă te afli deja într-o relaţie, te vei concentra pe modul în care poţi îmbunătăţi comunicarea dintre tine şi persoana iubită.

Vărsător

Este minunat să fii ambiţios, dar pentru a fi cu adevărat fericit, trebuie să mai ignori munca şi să te concentrezi asupra altor aspecte din viaţa ta, precum relaţia actuală sau o posibilă relaţie. Dacă nu te afli, în prezent, într-o relaţie, vei începe să fii din ce în ce mai atent la locul de muncă, având în vedere o persoană care ţi-a atras atenţia.

Peşti

Ai o grămadă de iubire de împărtăşit, iar 2018 va fi un an în care vei împrăştia iubire peste tot. Nu ai nevoie de un partener pentru a experimenta iubirea. Te iubeşti şi oferi iubire şi persoanelor din jurul tău, iar acesta este un lucru minunat. Vei fi deseori în centrul atenţiei.