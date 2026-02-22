x close
Cod galben de inundații pe râuri din 6 județe

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   13:10
Sursa foto: Jurnalul/Pericol de inundații de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00.

Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară.

Avertizarea este în vigoare de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman) și Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

Specailiștii susțin că în aceste zone sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

