Cod galben de inundații pe râuri din 6 județe

HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic
Avertizarea este în vigoare de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00.
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman) și Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).
Specailiștii susțin că în aceste zone sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.
