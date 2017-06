Cum și-a pregătit George Maior plecarea în SUA

Cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din anul 2014, când și-a dat seama că finul său, Victor Ponta, va pierde fotoliul de la Cotroceni, ex-directorul Serviciului Român de Informații, George Cristian Maior, și-a aranjat “cărțile” pentru plecarea din România. Este vorba despre niște tranzacții imobiliare din care a câștigat 175.000 de euro, chiar în perioada în care, în România, avea loc tranziția la Președinție dintre Traian Băsescu, cel care l-a “uns” pe Maior la conducerea SRI, și Klaus Iohannis, cel care i-a oferit acestuia postul de ambasador la Washington. Imobilele înstrăinate constau într-un apartament în București, care a aparținut soției lui Maior, Anamaria, dar și un teren din localitatea prahoveană Potigrafu, vânzările având loc în luna noiembrie a anului 2014, respectiv în mai 2015. Deși, oficial, în declarațiile de avere ale lui George Maior au fost menționate două apartamente pe care familia ex-directorului SRI le-a deținut în București, există date conform cărora soții Maior mai dețin, într-o formă neelucidată, o proprietate de lux în cartierul Primăverii.

Tranzacțiile imobiliare pe care George Cristian Maior și soția sa, Anamaria Maior, le-au derulat apar în ultima declarație de avere depusă la finalul mandatului de director al Serviciului de Informații și în prima declarație de avere completată în calitate de ambasador al României în Statele Unite ale Americii. Astfel, potrivit documentului publicat pe pagina de internet a SRI, din anul 2015, George Cristian Maior menționează că, împreună cu soția, au vândut, în data de 25 noiembrie 2014, un apartament situat în București, în suprafață de 77 de metri pătrați, pentru suma de 125.000 de euro. Cumpărători au fost soții Marian și Alina Trușcă. Vânzarea a avut loc la fix șase zile după derularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, când Victor Ponta a pierdut scrutinul în favoarea lui Klaus Iohannis. Acest apartament figurează și în declara- țiile precedente de avere ale lui George Maior, în calitate de director al SRI. În documentul publicat în iunie 2011, Maior menționa că este, începând cu anul 2005, proprietar al unui teren intravilan, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, amplasat în localitatea Potigrafu, judeţul Prahova, în timp ce soția sa, Anamaria Maior, deținea, în Capitală, două apartamente. Unul dobândit în anul 1997, în suprafață de 77 de metri pătrați, iar al doilea, din 2007, în suprafață de 78 metri pătrați. Din declarația de avere depusă de Maior în anul 2012, rezultă și locațiile celor două apartamente, după ce ex-directorul SRI a menționat, la capitolul alte venituri decât cele salariale, faptul că a încasat chirii de pe urma acestor proprietăți. Imobilele sunt situate unul în strada Ion Creangă, iar celălalt în Bulevardul Libertății.

A doua vânzare, după ce a aflat că va fi numit ambasador în Statele Unite

La cei 125.000 de euro încasați, potrivit declarației de avere, pe apartamentul vândut soților Trușcă, George Cristian Maior a mai pus 4.000 de euro și a deschis un cont curent, în valoare de 129.000 de euro la Raiffeisen Bank. În luna ianuarie a anului 2015, George Maior i-a prezentat noului președinte al României demisia sa din funcția de director al Serviciului Român de Informații. Cinci luni mai târziu, în iunie 2015, Klaus Iohannis l-a desemnat pe George Maior pentru a ocupa funcția de ambasador al României la Washington. Această nominalizare l-a determinat pe Maior să mai efectueze o tranzacție imobiliară de succes, anume să înstrăineze terenul pe care îl deținea încă din anul 2005 în județul Prahova. Informația reiese din prima declarație de avere a lui Maior, completată în calitate de ambasador în Statele Unite ale Americii, în anul 2016. Astfel, Maior declară în acest document că, în data de 5 mai 2015, cu o lună înainte de plecarea la Washington, a vândut terenul intravilan de 5.000 de metri pătrați, amplasat în localitatea Potigrafu, către un anume Emilian Momea. Suma încasată de fostul director al SRI pe această proprietate s-a ridicat la 50.000 de euro. Surse apropiate acestei tranzacții afirmă că noul proprietar al terenului de la Potigrafu s-ar numi, complet, Elian Marian Momea, patronul unei firme de construcții din Câmpina.

Apartamentul de lux din Primăverii nu apare în declarațiile de avere

În prezent, din datele oficiale, familia lui George Maior mai deține doar o singură proprietate imobiliară în București. Este vorba despre apartamentul de 78 de metri pătrați, închiriat și la această oră. Există, însă, unele informații care acreditează ideea conform cărora soții Maior ar mai deține un alt apartament în Capitală, într-o zonă de lux. Astfel, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), soția fostului șef al serviciului secret intern, Anamaria Maior, deține 50 la sută din capitalul social al companiei SC Just Life! Agent de Asigurare SRL. Sediul social al acestei firme, dar și domiciliul Aneimaria Maior sunt declarate, în actele de la Registrul Comerțului, într-un apartament amplasat într-un bloc de locuințe din strada Pușkin, la numărul 22, în cartierul Primăverii, în imediata apropiere a Palatului Primăverii. Compania, înființată sub denumirea de Anasonia Serv SRL, împreună cu soacra lui George Maior, Maria Olimpia Buzura, și administrată de Anamaria Maior, a avut ca prim principal obiect de activitate „activități juridice, de contabilitate și de revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management”. La scurt timp de la fondare, cele două asociate au decis schimbarea domeniului principal de activitate în „activităţi auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii”. Firma a luat denumirea de SC Just Life! Agent de Asigurare SRL începând cu anul 2008, iar, în anul 2009, Anamaria Maior și-a prelungit mandatul de administrator pentru încă patru ani. Imobilul din strada Pușkin nu apare menționat nicăieri în declarațiile de avere ale lui George Cristian Maior.

Ambele proprietăți oficiale au fost închiriate

SC Just Life! Agent de Asigurare SRL a reprezentat, alături de chiriile încasate pe cele două apartamente deținute în mod oficial de către soții Maior, sursele de venit care au întregit ani de-a rândul bugetul familiei fostului director al SRI. În 2011, apartamentul din strada Ion Creangă a generat venituri din chirii în valoare de 25.304 lei, iar Anamaria Maior a încasat dividende de la societatea menționată în valoare de 28.669 lei. Au urmat, în anii de după, venituri din chirii pe ambele apartamente deținute, ceea ce înseamnă că soții Maior nu au locuit în niciunul dintre acestea. O explicație poate fi aceea că, în perioada în care George Maior a ocupat funcția de director civil al SRI, a locuit într-o locuință de protocol, pusă la dispoziție de RA-APPS, încasând chirii de pe imobilele pe care le avea în proprietate, la București. Tot în 2012, dividendele de pe urma firmei soției s-au ridicat la 7.168 de lei, în 2013 la 8.650 de lei, iar în 2014, au atins suma de 40.746 de lei. Aceeași sumă este aferentă și anului 2015.

Istoria neromanțată a lui Maior: de la Iliescu, la Băsescu

George Cristian Maior, născut în data de 16 noiembrie 1967, este fiul lui Liviu Maior, fost ambasador al României în Canada și fost ministru al Educației, în timpul primului mandat de președinte al lui Ion Iliescu. În anul 2001, Maior jr. a absolvit Colegiul Național de Apărare. Încă din 1992, el a activat ca diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și, ulterior, a devenit însărcinat cu probleme de afaceri în cadrul Ambasadei României în Irlanda. George Maior este nașul de cununie al cuplului Victor Ponta-Daciana Sârbu. Soția sa, Anamaria Maior, este fiica academicianului Augustin Buzura. Începând cu anul 2000, a devenit secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politică de Apărare din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În anul 2004, Maior a fost ales senator de Alba, pe listele Partidului Social Democrat, și a ocupat funcția de președinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României, cea de vicepreședinte al Comisiei de anchetă privind centrele de detenție ale CIA pe teritoriul României, a fost membru în Comisia pentru Drepturile Omului și în Comisia comună a celor două camere ale Parlamentului privind controlul activității Serviciului de Informații Externe. Propulsat în politică de PSD, Maior a fost nominalizat, în octombrie 2006, de către Traian Băsescu, să ocupe funcția de director al SRI. De atunci, a devenit unul dintre apropiații fostului președinte și exponent important al sistemului abuziv al lui Traian Băsescu.

Fostul șef SRI a sfidat Comisia parlamentară de anchetă

Numele lui George Cristian Maior apare în cel mai recent scandal de proporții privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din anul 2009. Dan Andronic a dezvăluit faptul că Maior se afla, împreună cu generalul Florian Coldea, dar și cu actuala șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, acasă la Gabriel Oprea, în seara zilei de 6 decembrie 2009, când a avut loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Luni, George Maior a ajuns în România, prezentându-se la Comisia de anchetă a Parlamentului, pentru a fi audiat în legătură cu aspectele dezvăluite de Andronic. Actualul ambasador al României la Washington a refuzat, însă, să ofere vreo informație despre întrunirea de la domiciliul lui Oprea, invocând, în mai multe rânduri, „că a fost o întâlnire privată” și că nu dorește să vorbească despre ea. Maior a refuzat inclusiv să recunoască prezența acolo a prim-adjunctului său Florian Coldea sau a procurorului general de la acea dată, Laura Codruța Kovesi. Singurul lucru pe care l-a declarat fostul șef al SRI a fost acela că este bun prieten cu Gabriel Oprea. De fapt, acesta a și contrasemnat decretul lui Iohannis de numire în funcția de ambasador în SUA.