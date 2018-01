Stere Halep: “În casa în care s-a născut Simona fac un muzeu cu trofeele ei”

Simona Halep joacă mâine în ultimul act al Openului australian, după ce joi a învins într-un nou meci-thriller, în care a salvat două mingi de meci. După obiceiul familiei, campioana din Constanța este însoțită la turneu de unul dintre părinții săi. De data aceasta, este rândul mamei. Rămas la 15.000 de kilometri distanță, l-am întâlnit pe tatăl Simonei într-un studio de televiziune din București. Stere Halep ne-a dezvăluit ce are în plus anul acesta numărul 1 mondial din circuitul feminin: „Siguranţa că destinul ei e de învingătoare”.

Florin Condurăţeanu: Domnule Stere Halep, sunteţi în ţară; cine o însoţeşte din familie pe Simona la traseul victorios de la Australian Open?

Stere Halep: Mergem lângă fata noastră cu rândul, când eu, când soţia. Acum, alături de ea se află mama ei.

F.C.: Şi cum îi aflaţi reacţia după victorii?

S.H.: Primul telefon mi-l dă mie şi izbucneşte pur şi simplu: „Tati, sunt fericită!”.

F.C.: O laudă şi străinătatea, simandicoşii de englezi au umplut-o de laude...

S.H.: I-a impresionat pe toţi jucând accidentată, şi-a muşcat buzele şi a biruit întorcând situaţii de infarct.

F.C.: Simona, fata numărul unu a planetei într-un sport în care se deşartă banii nu cu sacul, ci cu TIR-ul, unde se luptă pentru prestigiu, pentru cartea de vizită, ei bine, Simona are o naturaleţe fermecătoare. Spunea cu un firesc extraordinar că îi este foarte dragă imaginea casei unde s-a născut, nu o mai locuiţi, dar rămâne neatinsă, ca o zestre de suflet...

S.H.: În casa părintească am să fac un muzeu Simona Halep, cu toate trofeele ei, cu aprecierile internaţionale, cu declaraţiile ei. Casa nouă în care locuim e pe aceeaşi stradă cu cea părintească, la câteva numere distanţă. Intenţionez să cumpărăm şi o casă frumoasă în Bucureşti, pe lângă Herăstrău.

F.C.: Nu mi se şterge din memorie frumoasa secvenţă de la întoarcerea victorioasă la Otopeni, fata biruitoare a României surâdea blând, modest, cu florile şi cupa în braţe, ascultând cuminte cum mama şi tata vorbeau puzderiei de ziarişti. Glăsuiaţi dumneavostră şi soţia: “Fetiţa noastră ne-a ascultat şi a mers pe drumul cel bun, e un copil cuminte”. Şi campioana de pe podiumul mondial aproba din cap ca o elevă premiantă.

S.H.: Niciodată Simona n-a avut puseuri de personalitate rebelă, a primit înţelept sfaturile, fie că veneau de la noi, fie de la specialiştii din echipa ei. În acest an, la calităţile ei lăudate de toţi a adăugat un plus de încredere, un plus de siguranţă că destinul ei e de învingătoare.

F.C.: E adevărat că pune sufletul în palmă după partide, chiot de bucurie „Tati, sunt fericită”, dar şi lacrimi după ce mai e şi învinsă?

S.H: Simona investeşte mult suflet în cariera ei. Dar ea ştie să tragă o linie despărţitoare a doua zi, nu declară vendetă, nu poartă ranchiună ca alte tenismene. În zilele dintre partide se destinde la televizor, îi plac serialele poliţiste americane.

F.C.: Îndrăznesc o întrebare mai curajoasă. Simona, fata numărul unu a tenisului mondial, care a câştigat cu sudoare şi sacrificiu şi milioane, va fi visată ca nevastă de mulţi holtei cu pretenţii. Veţi dori să se păstreze şi în cazul fiicei dumneavoastră obiceiul ca mireasa şi mirele să fie amândoi machidoni?

S.H.: Simona ştie că la noi copiii nu trebuie să sară departe de trunchi! Dar acum şi o lungă perioadă pe primul plan e cariera, apoi căsătoria şi copiii.

Simona Halep o va înfrunta sâmbătă, de la ora 10, ora României, pe daneza Carolina Wozniacki, aflată pe poziția a doua a clasamentului. Miza este dublă pentru fiecare dintre ele: primul trofeu de Mare Șlem din carieră și locul 1 mondial.

În zilele dintre partide se destinde la televizor, îi plac serialele poliţiste americane

Stere Halep