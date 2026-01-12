Globurile de Aur 2026: Lista marilor câștigători. Cele mai bune filme și seriale de urmărit

CINEMATOGRAFIE



Cel mai bun film - dramă: "Hamnet".



Cel mai bun film - comedie/musical: "One Battle After Another".



Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura - "The Secret Agent".



Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley - "Hamnet".



Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme".



Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You".



Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".



Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - "One Battle After Another".



Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".



Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".



Cel mai bun film străin: "The Secret Agent" (Brazilia).



Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Sinners".



Cel mai bun film de animaţie: "KPop Demon Hunters".



Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, "Sinners".



Cel mai bun cântec original - "Golden" - "KPop Demon Hunters" (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).



Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE



Cel mai bun serial dramă: "The Pitt".



Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - "The Pitt".



Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn - "Pluribus".



Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: "Adolescence".



Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham - "Adolescence".



Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - "Dying for Sex".



Cel mai bun serial de comedie/musical: "The Studio".



Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - "The Studio".



Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart - "Hacks".



Cel mai bun podcast: "Good Hang with Amy Poehler".



Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty - "Adolescence".



Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper - "Adolescence".



Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: "Mortality".



Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.

Sursa: AGERPRES