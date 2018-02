Comitetul Internațional Olimpic a ridicat suspendarea Rusiei

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a ridicat suspendarea Rusiei, au anunţat miercuri AFP şi Reuters.



"Comitetul olimpic rus este reintegrat pe deplin în drepturile sale ca membru al CIO", a anunţat preşedintele instanţei olimpice din Rusia, Aleksandr Jukov. Ridicarea suspendării "este o decizie de cea mai mare importanţă pentru noi", a declarat Jukov.



"Noi am primit astăzi o scrisoare din partea CIO referitoare la repunerea noastră în drepturi", a adăugat Jukov, precizând că această "reintegrare este legată de testele antidoping ale sportivilor ruşi care au participat la JO".



"În scrisoare este indicat că (în afara celor două teste pozitive din timpul Jocurilor - n. r.) toate testele au fost negative. Decizia automată a repunerii noastre în drepturi a intrat deci în vigoare", a continuat preşedintele Comitetului olimpic rus.



El s-a arătat uşurat după "cele mai grele luni din istoria sportului rus şi a mişcării olimpice din Rusia".



Câteva minute mai târziu, CIO a confirmat ridicarea sancţiunilor printr-un comunicat laconic: "Unitatea 'sport fără dopaj' a transmis ultimele rezultate ale controalelor efectuate pe membrii delegaţiei sportivilor olimpici din Rusia. CIO confirmă că toate rezultatele sunt negative. Astfel (...) suspendarea Comitetului olimpic rus este ridicată cu efect imediat."



Rusia a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 de la PyeongChang sub drapel neutru, din cauza suspendării Comitetului olimpic rus pentru aplicarea unui sistem de dopaj instituţionalizat.



Delegaţia sportivilor olimpici din Rusia şi acronimul său oficial OAR a ocupat poziţia a 13-a în clasamentul pe medalii de la PyeongChang, cu doar două titluri olimpice şi 17 medalii în total, faţă de 13 titluri cucerite în urmă cu patru ani, la JO de la Soci.



Rusia a fost autorizată să participe la JO 2018 sub drapel olimpic, cu 168 de sportivi consideraţi "curaţi" de către CIO. Doi dintre ei, însă, au fost depistaţi pozitiv în urma controalelor antidoping, în timpul competiţiei de la PyeongChang: Aleksandr Kruşelniţki, medaliat cu bronz la curling dublu mixt (pozitiv la meldonium), şi Nadejda Sergheeva, clasată pe locul 12 la bob 2 persoane (pozitivă la trimetazidină).



Cele două cazuri au convins CIO să menţină suspendarea Rusiei pentru ceremonia de închidere a Jocurilor, desfăşurată duminică.



Ridicarea suspendării Rusiei a fost primită cu uşurare de sportivii ruşi care au participat a Jocuri. "Absenţa drapelului Rusiei la Jocuri m-a înfuriat. Rusia este în inima mea", a declarat tânăra Alina Zaghitova, 15 ani, devenită campioană olimpică la patinaj artistic la PyeongChang.



Ridicarea suspendării a venit chiar în ziua în care preşedintele Vladimir Putin i-a primit la Kremlin pe sportivii ruşi care au participat la Jocuri. "Aţi arătat cele mai frumoase calităţi umane şi sportive. V-aţi arătat calităţile de luptător", a declarat el.



Evocând foarte pe scurt suspendarea Rusiei, Putin a estimat că "este o pagină pe care trebuie s-o întoarcem" şi a salutat Jocurile care, "în ciuda tuturor dificultăţilor, ne-au arătat surprize plăcute şi ne-au adus noi eroi".



Reprimirea Rusiei nu înseamnă că această ţară a scăpat de problemele extra-sportive. Ei îi rămâne mai ales să convingă Agenţia Mondială Antidopaj (AMA/WADA), care a reamintit, duminică seara, că Rusia nu respectă în totalitate regulamentul antidopaj mondial,



"Din păcate, raporturile noastre cu AMA în legătură cu reintegrarea RUSADA (agenţia rusă antidoping - n. r.) nu s-au încheiat. Şi va fi un proces puţin mai complicat decât reintegrarea comitetului olimpic rus" de către CIO, a recunoscut Jukov.



AMA este mult mai exigentă decât CIO în faţa scandalurilor de dopaj dezvăluite în sportul rus. Instanţa mondială a luptei antidoping a exprimat "consternarea şi frustrarea" comunităţii sportive după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a ridicat suspendarea a 28 de sportivi ruşi la începutul lui februarie, cu câteva zile înainte de startul JO.

