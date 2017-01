Ciprian Marica - Mă flatează că se discută despre o candidatură a mea la preşedinţia FRF

Fostul atacant Ciprian Marica a declarat vineri seara, la finalul Galei Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN), că se simte flatat de cei care discută despre o candidatură a sa la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal.



"Mă flatează aprecierile oamenilor din fotbal care discută despre o candidatură a mea, eu consider că actuala conducere a FRF încearcă să facă tot ce este mai bun pentru fotbal. Sigur că sunt multe lucruri care se pot face mai bine, dar nu mă gândesc încă acolo. Sunt proaspăt retras din fotbal şi sunt într-o perioadă asta în care a apărut şi un nou membru al familiei... sunt mai mult casnic, ca să zic aşa, şi vreau să mă dedic celor care mi-au lipsit în toţi aceşti ani", a spus el.



Întrebat dacă se vede într-o zi într-o funcţie de conducere la Federaţia Română de Fotbal, Marica a răspuns: "În viaţa de sportiv am învăţat că niciodată nu e bine să spui niciodată, pentru că nu ştii ce îţi rezervă viitorul. E poate mult prea devreme să mă gândesc la un post în federaţie. Nu am discutat cu cei din federaţie, am nevoie de o perioadă în care să conştientizez că am renunţat la fotbal".



Jucătorul în vârsă de 31 de ani, retras din activitate la 31 octombrie 2016, a admis însă că îşi doreşte să lucreze în administraţie. "În viaţă trebuie să ştii când să începi şi când să spui stop. Cred că sănătatea nu mai îmi permitea să joc la nivelul la care doream. Am simţit că nu mai pot să o fac la nivel aşteptat de ceilalţi şi am spus stop. E o perioadă foarte grea pentru că de la nouă ani mă trezeam şi ştiam că trebuie să mă duc la antrenament. E foarte greu acum, îmi lipseşte fotbalul, acest lucru care a făcut parte din viaţa mea atâţia ani, dar asta este. Încerc să învăţ şi să acumulez cât mai multe lucruri despre fotbal în adminstraţie, pentru că asta îmi doresc să fac într-o bună zi", a explicat fostul atacant al echipei naţionale.



Ciprian Marica fost premiat pentru întreaga carieră fotbalistică în cadrul Galei Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN), eveniment care a avut loc, vineri seara, la Hotelul Intercontinental din Capitală.

Sursa - AGERPRES