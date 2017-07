CSM Bucureşti dă o nouă lovitură pe piața transferurilor! A adus o jucătoare cu 98 de meciuri în naționala țării sale

Interul stânga suedez Sabina Jacobsen a semnat un contract pe doi ani cu echipa feminină de handbal CSM Bucureşti, a anunţat, luni, clubul din Capitală.



''Lotul echipei de handbal feminin pentru sezonul 2017/18 este acum complet. Ultima sosită la Bucureşti este suedeza Sabina Jacobsen, care a semnat un contract pentru următorii doi ani şi va purta tricoul cu numărul 9'', potrivit sursei menţionate.



Jucătoarea de 28 de ani şi-a început cariera la Lugi HF (2012, Suedia), făcând apoi pasul către Danemarca (Randers HK, 2012-2014) şi vine în România după trei ani petrecuţi la FC Midtjylland, dintre care doi sub comanda actualei antrenoare a ''Tigroaicelor'', Helle Thomsen.



Sabina are 98 de partide şi 130 de reuşite în tricoul naţionalei sale, precum şi două medalii internaţionale (argint european în 2010, bronz european 2014).



''Sunt foarte fericită şi recunoscătoare pentru oportunitatea primită de a juca pentru CSM Bucureşti, una dintre cele mai bune echipe din lume. A fost visul meu, încă de când am început handbalul, să joc la cel mai înalt nivel, să fac parte dintr-o echipă cu şanse mari de a câştiga Liga Campionilor. Sper că transferul meu la CSM Bucureşti va continua să mă motiveze să mă dezvolt, să dau totul pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, alături de colegele mele. Nu-mi place să pierd, sunt aici pentru a câştiga'', a declarat Sabina Jacobsen



Bogdan Vasiliu, şef biroului handbal al CSMB, a spus: ''Sabina este o jucătoare extrem de valoroasă care va contribui din plin la forţa apărării echipei noastre. Lotul nostru este acum complet, iar pregătirile pentru noul sezon vor începe în curând. Avem o echipă extrem de puternică şi aşteptăm cu nerăbdare să o vedem la treabă''.



CSM Bucureşti le-a transferat pentru noul sezon pe Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii în 2010, 2015 şi 2016, de la Buducnost Podgorica, pe jucătoarele norvegiene Marit Malm Frafjord (pivot) şi Amanda Kurtovic (inter dreapta), ambele de la Larvik, şi pe extrema dreapta Aneta Udriştioiu (Dunărea Brăila). Totodată, CSM Bucureşti le-a prelungit contractele la cinci jucătoare din lotul actual, daneza Line Jorgensen, franţuzoaicele Gnonsiane Niombla şi Camille Ayglon Saurina, suedeza Isabelle Gullden şi croata Jelena Grubisic. CSM Bucureşti are din această vară şi un nou antrenor, daneza Helle Thomsen.

