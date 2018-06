Ilie Năstase, după victoria Simonei Halep: ”Tenisul e ca mâncarea. (...) Să fii gurmandă şi să mai câştigi şi alte turnee"

Fostul mare tenisman român, Ilie Năstase, a declarat, sâmbătă seara, pentru AGERPRES, că Simona Halep a spart gheaţa impunându-se la Roland Garros, şi a precizat că i-a transmis acesteia să fie "gurmandă" şi să mai câştige şi alte turnee de Mare Şlem de acum înainte.



"Finala a început cam complicat pentru Simona, dar asta nici nu mai contează acum, important e că a câştigat. A spart gheaţa, a luat primul Mare Şlem. Am felicitat-o deja, i-am spus: "Bravo, fată, dă-i înainte de acum. Tenisul e ca mâncarea. Cu cât mănânci, cu atât ai mânca mai mult. Să fii gurmandă şi să mai câştigi şi alte turnee". Eu aşa i-am zis şi sper să facă asta", a afirmat Năstase pentru AGERPRES.



Acesta a adăugat că nu e important că au trecut 40 de ani de la ultimul Mare Şlem câştigat de un român la simplu. "Putea foarte bine să fi trecut şi 50 de ani de la ultimul Mare Şlem, nu e important. Păi ce să mai spunem că unele ţări nu au decât un Grand Slam şi atât. Noi să fim bucuroşi acum, că se poate foarte bine să nu mai vină niciunul. Deci că sunt 40-50 sau 100 de ani, nu contează, important e că l-am câştigat", a precizat fostul tenisman.



Ilie Năstase susţine că turneul de la Roland Garros este unul special pentru jucătorii români. "Simona Halep de când a început tenisul a vrut să câştige turneul ăsta. E normal, pentru că pe zgură a început tenisul. Toţi am început pe zgură, am învăţat tenisul pe zgură şi de aia pentru noi, românii, Roland Garros este cel mai important Grand Slam", a afirmat Năstase.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a câştigat, sâmbătă, primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.



Halep (26 ani) a obţinut victoria după două ore şi 3 minute în faţa numărul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros, după cele din 2014 şi 2017, şi a doua din acest an, prima pierdută în faţa danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.



Simona Halep a jucat a 31-a finală din carieră, până acum având 17 titluri cucerite. Simona a obţinut şase titluri în 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureşti şi Montreal, în 2017 câştigat la Madrid, iar anul acesta s-a impus la Shenzhen şi Roland Garros.



Halep a mai jucat 14 finale, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, iar în 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing, iar anul acesta la Australian Open şi Roma.



Simona Halep a cucerit şi un titlu WTA la dublu, anul acesta, la Shenzhen, alături de Irina Begu, jucând şi o finală în 2016 la Montreal, alături de Monica Niculescu.



Halep va primi pentru succesul său de la Roland Garros 2.000 de puncte WTA şi 2,2 milioane euro, iar Stephens s-a ales cu 1.300 de puncte şi 1,12 milioane euro.



Titlul Simonei Halep la Roland Garros vine la 45 de ani după ce Ilie Năstase câştiga la Paris şi la 40 de ani de la cel al Virginiei Ruzici.

