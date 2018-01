Simona Halep, calificare DRAMATICĂ după un meci maraton de 3 ore şi 45 de minute

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, sâmbătă, la Melbourne, după ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capătul unui meci care a durat 3 ore şi 45 de minute.

This match. The tug of war continues with Halep holding to square it up 13-13. #AusOpen pic.twitter.com/0WS17fgBgV

Halep (26 ani) a jucat cel mai dramatic meci din carieră şi cel mai lung, totodată, în faţa unei adversare agresive (24 ani), care se află pe locul 76 mondial.



Românca a trecut peste accidentarea de la gleznă, peste oboseala acumulată în acest meci interminabil, a salvat trei mingi de meci şi a reuşit calificarea în optimi, după ce fusese eliminată din primul tur la precedentele două ediţii ale turneului de la Melbourne.

Halep îşi menţine invincibilitatea în 2018, deşi nu a făcut cel mai bun joc al său şi a fost condusă aproape tot meciul de Davis, dacă nu mereu pe tabelă, cel puţin din punct de vedere al iniţiativei.



Următoarea adversară a româncei va fi învingătoarea dintre australianca Ashleigh Barty, cap de serie numărul 18, şi japoneza Naomi Osaka.



Halep o învinsese pe Davis şi în singurul lor meci direct de până acum, în 2013, în primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.



Simona Halep şi-a asigurat un cec de 240.000 de dolari australieni şi 180 de puncte WTA. AGERPRES

“My muscles are gone. My ankle - I don’t know how it is because I can’t feel it... It's great to be in 4R."



The world number 1️⃣, @Simona_Halep wins an incredible match to keep her #AusOpen campaign alive. pic.twitter.com/ddtJTR3ewL