Universitatea cu media de vârstă 64 de ani

Prima universitate dedicată persoanelor de peste 55 de ani a scos, anul acesta, 160 de absolvenţi şi are înscrişi pentru următorul an universitar încă 150 de candidaţi, o nouă sesiune de admitere fiind programată luna viitoare. "Universitatea Vârstei a Treia" este un proiect pus pe picioare de profesorul universitar Violeta Puşcaşu şi are ca scop scoaterea din izolare a vârstincilor, integrarea lor socială prin învăţare şi antrenarea minţii acestora. Cursurile sunt gratuite, profesorii universităţii fiind de acord să predea voluntar.

Ideea înfiinţării unei universităţi pentru vârsta a treia a fost propusă de Violeta Puşcaşu, profesor la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi în urma unei vizite în Franţa, unde a putut vedea felul în care astfel de cursuri sunt susţinute. O astfel de universitate nu oferă diplome care dau drept de practică în domeniul studiat, deşi studenţii participă la cursuri de profil, ci merge pe ideea de educaţie ca serviciu social pentru o categorie de populaţie vulnerabilă la izolare. "Este o structură non-diplomativă. La 85 de ani nu se pune problema de intrare pe piaţa muncii. Este un titlu onorific cel pe care îl obţin", a declarat Violeta Puşcaşu pentru Jurnalul Naţional. Înscrierea la Universitatea Vârstei a Treia are un singur criteriu, vârsta mai mare de 55 de ani şi plata unei taxe de înscriere de 50 de lei. Cursurile în sine sunt gratuite, iar admiterea nu se face în urma unui examen sau a studiilor persoanei respective. "Nu a existat un criteriu de admitere. Filosofia acestei structuri nu este una de integrare pe piaţa muncii, ci are dimensiuni sociale, culturale, pentru reintegrarea vârstnicului în societate, pentru reducerea izolării, pentru relaţionare pentru menţinerea prospeţimii minţii", a declarat Violeta Puşcaşu. Cursurile au o durată de un an universitar, incluzând domenii precum, Turismul, Medicina, Filosofia, Psihologia.

Către ce s-au orientat studenţii pensionari

Din cele 160 de persoane înscrise în anul universitar 2016 - 2017, majoritatea s-au încadrat în categoria de vârstă 55 - 65 de ani, media de vârstă a cursanţilor fiind de 64 de ani. Cel mai bătrân dintre cei înscrişi, anul trecut, avea 84 de ani. Femeile au fost mult mai interesate de cursurile Universităţii pentru Vârsta a Treia, din cei 160 de cursanţi 104 fiind de sex feminin. Aproximativ 15% dintre studenţii de vârsta a treia se aflau încă în câmpul muncii. De asemenea, 76% dintre ei aveau deja studii superioare. La înscrierea la universitate, cursanţii au avut de ales câte trei module de cursuri pe semestru dintr-o ofertă de 10 astfel de module. Printre cele mai populare domenii alese de studenţii vârstnici s-au numărat turismul, nutriţia şi ştiinţa alimentaţiei, filosofia şi teologia, medicina sau kinetoterapia. Prezenţa unei prime serii de cursanţi de vârsta a treia în cadrul proiectului derulat de Universitatea "Dunărea de Jos" este şi un prilej pentru cercetătorii de aici de a studia efectele învăţării la vârsta a treia precum şi fenomenul de îmbătrânire demografică.

Învăţare pe tot parcursul vieţii

Violeta Puşcaşu spune că astfel de programe ce ţin de conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii pot avea un viitor în ţara noastră, după ce astfel de experimente au fost aplicate cu succes în Occident. "Am informaţii că o aşa-zisă universitate pentru toţi se va înfiinţa şi în Tecuci, care nu va fi doar pentru vârstnici, va fi cu acces pentru toată lumea", spune Violeta Puşcaşu. "Modelul nostru de la Universitatea Dunărea de Jos este mai greu de copiat, fiind un proiect care s-a putut implementa şi datorită calităţii umane a profesorilor de aici. De-a lungul anului universitar am avut 60 de colegi voluntari care au predat benevol", spune Violeta Puşcaşu. Potrivit acesteia, 150 de vârstnici s-au înscris deja pentru anul universitar 2017-2018.

O primă universitate pentru vârsta a treia a fost fondată, în România, în 1986, în oraşul Roman. Universitatea avea facultăţi de Social-Politică, Umanistică, Gerontologie şi Geriatrie şi Hobby-uri şi Terapie Ocupaţională. Erau predate cursuri precum: "Din gândirea politică, filosofică, economică şi socială a Secretarului General al Partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi contribuţia sa la îmbogăţirea teoriei şi practicii revoluţionare".

Studenţii seniori au parte la Universitate de prelegeri și conferințe, ateliere de dezbatere și seminarii, grupuri de lectură