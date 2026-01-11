x close
Țările nordice îl contrazic pe Trump. Nu există nave chineze și rusești în jurul Groenlandei

de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   17:30
Sursa foto: Groenlanda a devenit un teritoriu extrem de disputat

Diplomați din țările nordice au respins afirmațiile președintelui american, Donald Trump, potrivit cărora nave rusești și chineze ar opera în apropierea Groenlandei, relatează Reuters, citând Financial Times.

În ultimii ani nu au existat semne ale prezenței unor nave sau submarine rusești ori chineze în jurul Groenlandei, potrivit Financial Times, care citează doi diplomați nordici de rang înalt cu acces la rapoartele de informații ale NATO.

„Pur și simplu nu este adevărat că chinezii și rușii sunt acolo. Am văzut informațiile. Nu sunt nave, nu sunt submarine”, a declarat unul dintre diplomații citați de FT.

Un alt diplomat a spus că afirmațiile potrivit cărora apele din jurul Groenlandei ar fi „plină” de nave rusești și chineze sunt nefondate, adăugând că o asemenea activitate are loc pe partea rusă a Arcticii.

Trump a afirmat în repetate rânduri că nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei, însă Danemarca contestă aceste declarații.

Vineri, Trump a spus că Statele Unite trebuie să „dețină” Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, pentru a preveni ca Rusia sau China să ocupe acest teritoriu situat strategic și bogat în resurse minerale.

„Imaginea care este creată despre nave rusești și chineze chiar în interiorul fiordului Nuuk și despre investiții chineze masive nu este corectă”, a declarat ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen.

Noua ofensivă a lui Trump pe tema Groenlandei, după intervenția militară a SUA în Venezuela, îi îngrijorează pe mulți dintre cei aproximativ 57.000 de locuitori ai insulei, al căror obiectiv este, în cele din urmă, obținerea independenței.

(sursa: Mediafax)

