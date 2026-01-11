x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   09:00
Efectele codului galben în Constanța: Un drum județean blocat și mai multe autoturisme înzăpezite
Sursa foto: FB CNAIR/Opt autoturisme au fost blocate în zăpadă în localitățile Crucea, Dobromir, Tariverde, Mihai Viteazu și Cogealac

Un drum județean a fost blocat temporar, iar mai multe autoturisme au rămas înzăpezite în județul Constanța, în contextul avertizării de Cod galben de vreme rea, anunță ISU Constanța.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a anunțat că duminică la ora 05:40 a fost blocat drumul județean DJ391A, între localitățile Șipote și Văleni, din cauza condițiilor de iarnă.

În zonă s-a intervenit cu utilaje astfel încât circulația să fie reluată în condiții de siguranță.

De asemenea, opt autoturisme au fost blocate în zăpadă în localitățile Crucea, Dobromir, Tariverde, Mihai Viteazu și Cogealac. Acestea au fost deblocate cu sprijinul primăriilor din zonele respective și al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri.

Autoritățile nu raportat ca alte drumuri naționale sau județene să fie blocate și au precizat ca la această oră nu au loc intervenții în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

