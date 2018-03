Papa Francisc a vorbit despre ''ruşinea'' de a lăsa tinerilor ''o lume dezbinată de conflicte şi războaie''

''Generaţiile noastre sunt pe cale să lase tinerilor o lume dezbinată de conflicte şi războaie, o lume devorată de egoism, în care tinerii, copiii, bolnavii, vârstnicii sunt marginalizaţi'' şi-a exprimat regretul suveranul pontif.



Liderul celor 1,3 miliarde de catolici din lumea întreagă a prezidat ceremonia din Vinerea Mare într-o atitudine de reculegere, cu ochii închişi, aşezat pe un baldachin roşu pe o platformă în faţa Colosseumului iluminat.



În tradiţia creştină, procesiunea ''Via Crucis'' reeditează calvarul lui Isus, de la condamnarea la moarte, la crucificare, moarte şi coborârea în mormânt.



Adunaţi în jurul imensului amfiteatru, după ce au trecut prin controalele stricte de securitate, 20.000 de credincioşi, cei mai mulţi cu o lumânare în mână, au urmărit într-o tăcere absolută ceremonia nocturnă a Drumului Crucii.



Mai mulţi tineri, printre care şi o fetiţă în scaun cu rotile, au purtat o cruce gri, de mari dimensiuni, în jurul Colosseumului, loc emblematic pentru persecuţiile la care au fost supuşi creştinii în timpul imperiului roman.



Liderul organizaţiei catolice Caritas din Siria, însoţit de soţie şi cei trei copii, a purtat crucea pe parcursul uneia dintre cele 14 etape tradiţionale ale traseului. ''Purtăm cu noi toată suferinţa poporului, copiilor, taţilor şi mamelor ţării noastre'', a mărturisit sirianul Riad Sargi, înainte de ceremonie.



Crucea a fost de asemenea încredinţată câtorva călugăriţe dominicane de origine irakiană, printre care şi Genevieve Al Haday care a ascultat mărturiile ''martirilor creştini'' din Orientul Mijlociu.



Textele religioase care au însoţit opririle de pe traseu au fost scrise în acest an de 15 tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 27 de ani, care nu au ezitat să vorbească despre privirea exigentă a colegilor lor pe reţelele sociale. Papa Francisc doreşte să dedice acest an tinerilor, ale căror preocupări se vor afla în centrul unui sinod (reuniune a episcopilor din lumea întreagă), programat pentru luna octombrie.



Suveranul pontif a criticat vineri seara ''lepra urii, egoismul, aroganţa'' şi a spus că ''doar iertarea poate răpune ranchiuna şi răzbunarea, doar îmbrăţişarea frăţească poate risipi ostilitatea şi frica de celălalt''.



Procesiunea Drumul Crucii precum şi slujba ce va fi organizată duminică în piaţa Sfântul Petru din Roma se desfăşoară sub atenta supraveghere a forţelor de ordine, care au instalat căi de acces prevăzute cu detectoare de metale, anunţând în acelaşi timp posibilitatea unor percheziţii corporale.



Ministrul de Interne italian, Marco Minniti, a confirmat în această săptămână riscul ridicat de comitere a unor atentate teroriste în Italia, iar aproximativ 10.000 de poliţişti au fost trimişi pe străzile Romei pentru a asigura siguranţa cetăţenilor.



În ciuda măsurilor de precauţie, un camion de 12 metri cu plăcuţe de înmatriculare din Turcia, al cărui şofer se rătăcise, a putut circula în zona de securitate din centrul oraşului, în imediata apropiere a instituţiilor politice din capitala italiană, precizează AFP.



Cinci persoane au fost arestate joi în Italia în cadrul unei operaţiuni antiteroriste concepută împotriva apropiaţilor lui Anis Amri, tunisianul care a comis un atac terorist cu un camion într-un târg de Crăciun la Berlin pe 19 decembrie 2016, în urma căruia au murit 12 oameni şi alte 100 de persoane au fost rănite.



Poliţia italiană a arestat, de asemenea, miercuri şi vineri doi tineri radicalizaţi, de origine marocană; asupra unuia dintre aceştia au fost găsite instrucţiuni pentru instalarea unei bombe la bordul unui camion.AGERPRES