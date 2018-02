Şcolile de samba fac show la carnavalul de la Rio

Momentul cel mai aşteptat al carnavalului de la Rio a venit odată cu debutul, duminică seară, al defilării celor mai mari şcoli de samba într-un spectacol plin de culoare care reuneşte peste 72.000 de persoane pe sambodrom, relatează AFP.



Imperio Serrano, una dintre şcolile cele mai tradiţionale, cu nouă titluri în palmares, a deschis balul cu circa 15 minute întârziere, cu o defilare pe tema Chinei pentru revenirea sa în elita carnavalului după opt ani de absenţă. Primele lor care reprezintă o pagodă monumentală, urmată de doi dragoni auriţi.



Ca şi la fotbal, există mai multe divizii: şcolile de samba care aspiră să se integreze în elită deschid balul vineri şi sâmbătă, dar principalele defilări au loc în nopţile următoare, şapte duminică şi şase luni.



Toată noaptea, şcolile se succedă cu carele lor impresionante, costumele extravagante şi muzica lor asurzitoare.



Această defilare este nu numai un mare show în culori, dar şi o competiţie dură: fiecare formaţie este notată pe criterii foarte precise, precum calitatea muzicii, a carelor alegorice sau pertinenţa temei alese. Practic, munca de un an întreg este judecată în puţin mai mult de o oră de defilare.



"Este ca şi cum am intra pe Maracana pentru a juca o finală, toată lumea ne aplaudă, este ceva magic", spune emoţionat Jorge Alves, de 55 de ani, care defilează pentru Imperio Serrano în ţinută de războinic mongol cu un trident şi o cască ascuţită.



"Este una dintre cele mai mari emoţii posibile. La început eşti orbit de lumini iar apoi ai pielea de găină până la sfârşit", afirmă la rândul lui Raquel Oliveira, de 35 de ani, care defilează pentru aceeaşi şcoală de samba, deghizat în floare de lotus.



Anul trecut, carnavalul de la Rio a încununat două şcoli, care au terminat campioane ex aequo şi vor încerca să-şi apere titlul în acest am. Mocidade este cea care a defilat ultima duminică, iar Portela va fi cea de a doua care va intra luni în concurs.



În mod excepţional, "grupul special" numără 13 şcoli în acest an, faţă de 12 în mod obişnuit, niciuna dintre ele nefiind retrogradată în divizia inferioară din cauza a două grave accidente cu carele alegorice care au îndoliat ediţia 2017, provocând moartea unei jurnaliste şi numeroşi răniţi.



Normele de securitate au fost întărite pentru această ediţie şi conducătorii de care au făcut pentru prima dată alcoolteste înainte de defilări.



"În acest an, controalele sunt mai riguroase, totul este trecut în vedere pentru a fi siguri că nu există probleme. Alcooltestele sunt o idee bună, aşa suntem siguri că cei care vor conduce carele nu beau", a explicat pentru AFP Felipe Gomes, responsabil pentru carul alegoric al şcolii Vila Isabel, care reprezintă un fel de mare manej futurist.



Şcolile au trebuit cu atât mai mult să rivalizeze în creativitate cu cât subvenţiile municipale au fost reduse la jumătate.



Primarul din Rio, Marcelo Crivella, şi-a justificat decizia vorbind despre criza financiară profundă a metropolei, dar criticii săi au reamintit că acest carnaval permite injectarea a peste un miliard de dolari în economie datorită afluxului de 1,5 milioane de turişti.



Fost pastor evanghelic, edilul este acuzat că vrea să lipsească sărbătoarea de toate excesele sale din cauza convingerilor sale religioase.



Vineri, el a încercat să-şi refacă imaginea, recunoscând chiar faptul că festivităţile pot "reda optimismul" unui oraş încercat de violenţă şi de o gravă criză financiară.



Mangueira, penultima şcoală care a defilat în noaptea de duminică spre luni, i-a rezervat câteva înţepături bine ajustate, cu un cântec care conţine versuri precum "păcat este să nu te distrezi la carnaval".



Dincolo de sambodrom, milioane de petrecăreţi au defilat costumaţi în "blocos", cortegii care atrag mulţimile pe străzile din Rio.



Sâmbătă, mai multe sute de mii de persoane au invadat centrul oraşului pentru defilarea "Bola Preta", cea mai tradiţională din Rio, care aniversează 100 de ani.



Carnavalul stradal reuneşte milioane de persoane şi în alte oraşe ale Braziliei, în special în nord-est, la Salvador de Bahia şi Recife, unde sărbătoarea capătă accente speciale, fiind colorată de folclorul regional.AGERPRES