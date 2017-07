VIDEO - Cutremurul din Marea Egee a fost urmat de un tsunami

Cutremurul care a zguduit Mare Egee și a afectat mai multe stațiuni turistice din Grecia și Turcia a fost urmat de un tsunami ale cărui valuri au inundat orașul Bodrum pe câteva zeci de kilometri, cea mai afectată fiind insula Kos.

Hotelurile au fost inundate iar mașinile au fost luate de ape și aruncate lazeci de metri distanță de locurile unde fuseseră parcate.

Turiștii au fost îndemnați să nu mai intre în hotelurile afectate de seism și au petrecut noaptea sub cerul liber.

________________________________

VIDEO: #Tsunami in the island of Kos, #Greece caused by the #earthquake in #Turkey pic.twitter.com/70JFxYQbU5