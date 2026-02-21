Ciprian Ciucu acuză fricțiuni politice în Consiliul General al Primăriei Capitalei: "Sunt foarte îngrijorat"

„Din păcate, am pierdut un consilier general chiar acum, de sărbători, Dumnezeu să-l ierte, un om foarte, foarte fain, Cezar Cobișeanu, de la REPER. În urma decesului său ne lipsește acest vot, adică nu îl avem. Urmează să fie validată de Consiliul General o nouă consilieră generală din partea REPER, și să încercăm să avem această majoritate. Dar vă dați seama, dacă cineva nu poate să vină, nu știu, îl doare măseaua sau se întâmplă orice altceva, majoritatea ar fi foarte, foarte fragilă. De aceea sunt foarte îngrijorat și o să mă dedic mult timp muncii politice pentru a forma o majoritate din 5 partide care să fie cât de cât unită”, a declarat Ciucu la Digi24.

Primarul a explicat că, încă din decembrie 2025, a propus reforme considerate de „bun-simț”, precum desființarea instituțiilor municipale cu mai puțin de 50 de angajați, care consumau milioane fără rezultate concrete. Însă PSD și PPUSL nu au susținut inițiativele, iar proiectele au fost blocate.

„Răspunsul, în special din partea PSD, a fost extrem de agresiv, chiar m-au uimit. Și au început să pice proiectele pe care le-am propus. Bine, am vrut să testez majoritatea acelor proiecte. N-am venit cu proiecte de reformă semnificative, erau proiecte de bun-simț. De exemplu, avem obligația de a închide acele instituții care au sub 50 de angajați. Aveam instituții cu 3 angajați, cu 1 angajat, cu 5 angajați, care nu făceau nimic, vă dați seama. În afară de faptul că consumau bani pe chirii și pe niște salarii, undeva la 7 milioane, împreună, pentru aceste instituții.

Și atunci noi voiam să le desființăm, mai ales că aveam și o măsură lăsată de Curtea de Conturi. Și nu, n-au vrut să voteze cei de la PSD, iar atunci mi-am dat seama că a fost o încordare a mușchilor. (…) Avem și o problemă, pentru că eu am presupus, nu știu dacă mai presupun acest lucru acum, că vom avea majoritate cu PSD și cu PPUSL, așa cum era. Pentru că și PSD, și PPUSL, care este partidul lui Piedone jr., controlează efectiv companii municipale în acest moment. Adică doar ei sunt în AGA, doar ei și-au pus consiliile de administrație și așa mai departe”, a adăugat Ciucu.

El a mai menționat că negocierile cu partidele din Consiliul General sunt esențiale pentru stabilitatea administrației și fiecare vot devine decisiv.