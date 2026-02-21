Ciprian Ciucu: "Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare"

„O să-mi iau înjurături pentru că, probabil că... anumite gratuități pe parcări nu mai sunt sustenabile, da? Oamenii vor ca totul să fie gratis. Dom'le, nu merge într-un oraș civilizat ca totul să fie gratis. În momentul de față, de exemplu, avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Dacă luăm cele 5.000 de gratuități pentru ziariști, dacă luăm cele nu mai știu câte zeci de mii de gratuități pentru hibride și electrice, sunt de două ori mai mai multe decât locuri de parcare”, a spus Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

El a spus că toate aceste gratuități trebuie reevaluate.

Primarul general susține că sunt necesare măsuri de echilibrare.

El arată că extinderea parcărilor cu plată în București va fi întâmpinată cu rezistență la nivelului populației.

„Trebuie să iau și astfel de măsuri. Da? Pentru că trebuie să fructificăm activele primăriei, așa cum am făcut cu acele locuințe, care nu au mai fost indexate părțile de 20 de ani. Evident, o să fie populism, o să fie dezbatere la televizor, să vezi cât de rău e Ciucu, face ca Bolojan”, a mai spus primarul general.