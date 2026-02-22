3 zodii cu noroc la bani, în perioada 23 februarie – 1 martie 2026

Indiferent dacă ai deja planuri clare de creștere financiară sau încă eziți să îți asumi un risc, zilele următoare te îndeamnă să rămâi deschis(ă) și atent(ă) la semne.

Un moment-cheie al săptămânii este intrarea lui Mercur în retrograd în Pești, joi, 26 februarie. Deși retrogradarea lui Mercur este adesea asociată cu întârzieri sau confuzie, de această dată lucrează în favoarea ta: readuce în prim-plan idei vechi, proiecte abandonate și oportunități financiare pe care le-ai ignorat sau amânat.

În plus, ne aflăm în portalul eclipselor, intervalul dintre Eclipsa de Soare din 17 februarie și Eclipsa de Lună din 3 martie – o perioadă cunoscută pentru schimbări rapide, revelații și salturi neașteptate. Rămâi vigilent(ă) și consecvent(ă) în dorința ta de progres material.

♉ Taur

Este momentul să acționezi. Marți, 24 februarie, Luna în Primul Pătrar în Gemeni marchează un punct de cotitură care îți cere să faci un pas concret spre obiectivele tale financiare. Poți fi pus(ă) în fața unei alegeri între câștigul rapid și succesul pe termen lung.

Nu te lăsa blocat(ă) de îndoieli. Alege varianta care se aliniază cu obiectivele tale majore. Această energie îți oferă șansa de a începe un nou proiect financiar, de a aplica pentru un job sau de a adopta o strategie mai sănătoasă de gestionare a banilor.

Intuiția joacă un rol important acum, dar la fel de esențial este să îți recunoști valoarea. Ai talentul natural de a construi stabilitate financiară, iar această săptămână te provoacă să gândești mai amplu. Un nou început este la îndemână, dacă acționezi cu încredere.

♒ Vărsător

Meritele tale financiare ies la lumină. Duminică, 1 martie, Nodul Nord se întâlnește cu Soarele în Pești, activând zona banilor și a abundenței. Nodul Nord indică direcția destinului tău, iar Soarele îți oferă puterea de a revendica ceea ce ți se cuvine.

Energia Peștilor aduce oportunități neașteptate, dar și lecția esențială a echilibrului: succesul financiar nu trebuie să vină în detrimentul timpului personal sau al stării tale de bine. Alege acele variante care construiesc abundență reală și durabilă.

Sâmbătă, 28 februarie, Mercur retrograd se aliniază cu Venus în Pești, readucând în atenție un vis mai vechi sau o direcție de viață abandonată. Aceasta poate fi cheia către prosperitate, fără a-ți trăda valorile.

♑ Capricorn

Cere și construiește ceea ce meriți. Marte se află în Vărsător, stimulând dorința ta de independență financiară. Acest tranzit poate aduce un câștig neașteptat, o chestiune legată de proprietăți sau chiar o moștenire.

Mai profund, însă, această energie te ajută să conștientizezi ce meriți cu adevărat, chiar dacă în trecut nu ai primit sprijinul sau siguranța de care aveai nevoie. Vineri, 27 februarie, alinierea dintre Marte și Uranus aduce o schimbare majoră: succesul financiar se împletește cu creativitatea și libertatea personală.

Poate fi nevoie să vindeci vechi frici legate de lipsuri, dar recompensa este una pe termen lung: accesul la talentele tale autentice și la o viață diferită, mai prosperă decât cea pe care ai cunoscut-o. Important este să îți permiți să trăiești abundența pe care ai muncit-o.