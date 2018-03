VIDEO - Un grup de turişti aflați în Serengeti s-a trezit cu un ghepard în maşină

Un ghepard le-a furnizat unor turişti aflaţi într-un safari o experienţă la limita extremă în materie de explorare a naturii după ce a sărit pur şi simplu în maşina lor, relatează vineri News.com.au.



Grupul de turişti, care se afla într-un safari în Serengeti, Tanzania, a avut un veritabil şoc când au văzut ghepardul în maşină.



Turistul american Britton Hayes, care poate fi văzut în înregistrarea video a momentului, a declarat că grupul urmărea trei gheparzi, când una dintre feline a văzut maşina şi a sărit pe capotă. Când turiştii îl urmăreau pe acesta, un al doilea ghepard a sărit în spatele maşinii.



"În timp ce ne uitam la ghepardul din faţă, unul dintre fraţii lui a venit prin spate şi a sărit în maşină, pentru a ne adulmeca şi a se asigura că nu reprezentăm un pericol", a declarat Hayes pentru Komo News.



Ghidul le-a spus turiştilor să evite contactul vizual cu animalul şi să rămână calmi.



În înregistrarea video realizată de Peter Heistein ghepardul poate fi văzut adulmecând scaunele maşinii şi agăţându-se cu ghearele şi dinţii de tetiera unui scaun gol.



Britton Hayes a spus că a încercat să respire mai rar pentru ca animalul să nu-i simtă frica.



"Sincer, a fost unul dintre momentele cele mai înfricoşătoare din viaţa mea. Am simţit că trebuie să-mi golesc mintea de orice gând pentru că, din tot ce ni se spune despre prădători precum acesta, ei pot simţi frica şi orice fel de disconfort şi vor reacţiona în consecinţă", a mărturisit Hayes.



În cele din urmă felina curioasă a plecat şi nimeni nu a fost rănit.



"Toată lumea a rămas în maşină şi ne-am uitat unii la alţii, am luat o pauză de zece secunde în timp ce gheparzii se îndepărtau şi nu ne-a venit să credem că am scăpat din situaţia asta, care a fost reală", a mai povestit el.AGERPRES

My son waited until returning from the Serengeti to tell me a cheetah jumped in his Jeep during their photo #safari. And there's video!!! pic.twitter.com/Fbn8vS0AHb