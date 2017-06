Adrian Ţuţuianu, după audierea la DNA: Este vorba despre fapte ale altora, nu am nicio legătură

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comisiei parlamentare de control asupra activităţii SRI, a afirmat luni, după audierea la DNA, că a dat declaraţii în calitate de martor şi nu are nicio legătură cu faptele anchetate de procurorii anticorupţie.



"Este vorba despre fapte ale altora, nu cunosc conţinutul dosarelor. Am spus ce am avut de spus, am consemnat într-o declaraţie de o pagină şi jumătate. (...) Nu ştiu, chiar nu ştiu cine este vizat. (...) Formularea generică pe citaţia trimisă mie este martor într-un dosar cu fapte de corupţie. Am fost întrebat de două firme şi de o anumită lucrare publică, care nu era a Consiliului Judeţean. La vremea respectivă eu eram preşedinte al Consiliului Judeţean (Consiliul Judeţean Dâmboviţa - n.r.). (...) Lucrarea era pe un drum naţional, în judeţul Dâmboviţa", a declarat Ţuţuianu.



Întrebat dacă, după audiere, calitatea lui în dosar a rămas tot cea de martor, senatorul a răspuns: "Da, sigur. Nu am nicio legătură".



Adrian Ţuţuianu a mai precizat că a primit citaţia pe 13 iunie. AGERPRES