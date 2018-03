„Most Wanted” de România

DIANA OROS

După bilanțurile pompoase la care am asistat în aceste zile la DNA și Parchetul General și achitările trecute în revistă cu jumătate de gură, să aruncăm o privire și la lista cu infractorii condamnați, dar scăpați de autoritățile vigilente. Lista cu infractorii neprinşi este lungă, are 1.236 de nume în acest moment. Fugarii cu notorietate, care au dat țepe uriașe statului român, se află în categoria Most Wanted. La noi, această listă are 37 de nume.

Cinci criminali feroce, cinci traficanți de droguri de mare risc, un violator din Vâlcea condamnat la 15 ani de închisoare, un chinez condamnat pentru trafic de minori și pedofilie pe internet, un traficant de arme din Republica Moldova, plus tâlhari și escroci neprinși de ani de zile. Aceasta este lista celor mai căutați fugari, deschisă de Avraham Morgestern și milionarul Puiu Popoviciu.

Morgestern, afaceristul israelian apropiat al lui Radu Mazăre, a fost condamnat pentru evaziune fiscală la 8 ani de închisoare. Are de achitat statului român un prejudiciu de aproape 54 de milioane de lei. Plus 30.000 de lei, cheltuieli de judecată. Sentința definitivă a primit-o în decembrie 2017. Puiu Popoviciu a fost condamnat tot anul trecut, în august. A plecat din țară înainte să primească sentința definitivă: 7 ani pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată și dare de mită. Prejudiciul adus statului este de cinci ori mai mare decât în cazul lui Morgestern - 335.387.260 lei.

După cei doi milionari, figurează doi escroci din Republica Moldova, cu dublă cetățenie, condamnați la 9 ani de închisoare pentru înșelăciune, uz de fals și spălare de bani. Un alt moldovean stabilit în România este dat în urmărire pentru trafic de arme și are de executat 18 ani de închisoare.

Pedeapsă de 15 ani - nicio zi la închisoare

Cel mai vechi condamnat de pe listă a comis o crimă în urmă cu 21 de ani și n-a făcut nicio zi de închisoare. Decebal Sebastian Cionca are 41 de ani și este din Oradea. A fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor. Avea 20 de ani când a devenit criminal. Pe 24 ianuarie 1997, a ucis un cetățean turc cu o bâtă de baseball. Din două lovituri, l-a omorât. Este și acum în libertate. Ce știu autoritățile despre el? Că are 1,80 m înălțime, ochii căprui, păr brunet și constituție atletică.

Cea mai mare pedeapsă o are de executat un criminal neprins din Brașov, de aceeași vârstă cu criminalul cu bâtă de baseball, Valerică Mîzgă. El a fost condamnat la 21 de ani și jumătate pentru omor deosebit de grav. Un alt criminal neprins, Chiţa Ion din Neamț, are de executat 18 ani de închisoare pentru o crimă din 2000. A omorât un cioban din Hunedoara, chiar înainte de Paște, într-o noapte.

Țeapă în România, adăpost în Ungaria

Fratele lui Omar Hayssam este și el în Top 10 cei mai căutați infractori. Sirianul Omar Mukhles are o condamnare de 5 ani pentru că a organizat fuga din România a fratelui sau, când Hayssam era căutat pentru acte de terorism. Nu este singurul sirian Most Wanted. Mai e un sirian care a falimentat o firmă din Iași, plus contrabandistul Zaher Iskandarani, dat în urmărire internațională pentru evaziune fiscală din 2014, fugit în Liban cu doar o zi înainte de pronunțarea sentinței: 5 ani cu executare.

Alt nume cunoscut: fostul deputat UDMR Marko Atilla Gabor, fugit din 2015. Căutat pentru retrocedări frauduloase, într-un dosar ANRP cu prejudiciu de 84 de milioane de euro și deja condamnat cu suspendare la 3 ani pentru alte retrocedări supraevaluate, acesta este bine mersi în Ungaria. Stă liniștit în libertate și celebrul interlop Romeo Ursu, zis Boenică, urmărit pentru escocherii imobiliare. El e prin Iordania.

Celebrul dispărut Codruț Marta, menținut pe listă

Poza dispărutului Codruț Marta este pusă lângă poza unui violator din Vâlcea, condamnat la 15 ani de închisoare. În dreptul lui Marta, scrie că se sustrage arestării preventive și face parte din 2011 până în prezent “din palierul de protecție al grupării infracționale constituite din mai multe persoane, inițiatoare a unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor”.

Un proxenet periculos din Tulcea, poreclit Gigel Valida, are o condamnare de 12 ani de închisoare. Alți condamnați neprinși: un proxenet din Alba, unul din Brăila, altul din Botoșani, un chinez din București condamnat pentru trafic de minori și pornografie infantilă pe internet, un traficant de cerșetori din Timiș. Un alt infractor din Timiș are de executat 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Are două condamnări și e liber. Altul, din Mediaș, are 15 ani de închisoare, mai e unul liber din Brăila, unul din Arad, unul din Lugoj. Ultimul a fost prins cu 50 de kilograme de heroină.

Pe listă se mai află doi tâlhari periculoși, condamnați la câte 8 ani. Unul dintre ei, Brindusescu Ilie Dănuț, poreclit Salvis, din Drobeta-Turnu Severin, are două condamnări – una pentru tâlhărie, una pentru conducere fără permis. Escrocii de pe lista Most Wanted au condamnări de câte 10 ani, doi dintre ei și pentru emitere de cecuri fără acoperire.

Elena Udrea ar putea fi prima femeie de pe lista Most Wanted de România, dacă va fi condamnată definitiv și va ajunge la concluzia că n-are chef să se mai întoarcă din Costa Rica.

21 de ani este perioada de când autoritățile îl caută pe veteranul listei. A primit 15 ani pentru crimă, dar nu a fost nicio zi la închisoare. Un alt criminal, din Brașov, are cea mai mare pedeapsă de executat: 21 de ani.

Lista marilor ținte ale polițiștilor români

AVRAHAM MORGESTERN, israelian, Bucureşti: 8 ani – evaziune fiscală

PUIU POPOVICIU, București: 7 ani – complicitate la abuz în serviciu și dare de mită

OLEG DRANICERU, Iași: 9 ani - înșelăciune, uz de fals și spălare de bani,

GHEORGHE CLAPON, Iași: 9 ani - înșelăciune, uz de fals și spălare de bani,

SILVESTRU IONEL, poreclit GIGEL VALIDA, Tulcea: 12 ani - proxenetism

GABOR GABRIEL, Timiș: 6,9 ani - tentativă de omor

CĂPRARU CĂLIN, Timiș: 16 ani (2 condamnări) - trafic de droguri

MARKO ATTILA GABOR, Sf. Gheorghe: mandat de arestare preventivă

BACIU VASILICĂ VIOREL, Iași: 4 ani - lovituri cauzatoare de moarte

OMAR MUCHLES, sirian, Timișoara: 5 ani – a planificat și înlesnit fuga lui Omar Hayssam

ISKANDARANI ZAHER, sirian: 5 ani - evaziune fiscală

PICLISAN CLAUDIU GHEORGHE, Alba: proxenetism

MARTA CODRUȚ ALEXANDRU: evaziune fiscală

VALUG ILIE, Vâlcea: 15 ani - viol

LIU JIANFENG, chinez, Bucureşti: trafic de minori și pornografie infantilă

CREȚU IOAN MARIAN, Bacău: 10 ani - omor

NEGREA DUMITREL IULIAN, Brăila: trafic de persoane, proxenetism

BULZAN MARIUS DAN, Arad: 12 ani - trafic de droguri de mare risc

USVAD DOREL COSMIN, Timișoara: 7 ani - trafic de persoane

STAN NICOLAE MARIUS, Focșani: 6 ani - evaziune fiscală

MÎZGĂ VALERICĂ, Brașov: 21,6 ani – omor deosebit de grav

KIS MARTON GYOZO, Mediaș: 15 ani – trafic de droguri de mare risc

BRINDUSESCU ILIE DĂNUȚ, poreclit Salvis, Dr. Turnu Severin: 8 ani - tâlhărie

POPESCU OVIDIU, Dâmbovița: 8 ani - tâlhărie

RODIDEAL VASILE, Iași: 18 ani - infracțiuni la regimul armelor și munițiilor

LUPU GEORGE CRISTIAN, Brăila: trafic de droguri

SURUGIU MARIUS, Botoșani: 10 ani - înșelăciune

URSU ROMEO: înșelăciune

BILIUTA LIVIU, Botoșani: 5,2 ani – trafic de personae

OMAN MARIUS CORNEL, Botoșani: 10 ani – înșelăciune

NANAA HASSAN, sirian: infracțiuni economice

CIONCA SEBASTIAN DECEBAL, Oradea: 15 ani – omor

BAIRAM NELU, Giurgiu: trafic de personae

BOICEA LUCIAN, Craiova: 8 ani - tentativă de omor

BOZGĂ IOAN, Baia Mare: 5 ani – înșelăciune

FRATUTESCU LAURENȚIU CRISTIAN, Lugoj: 10 ani – trafic de droguri

CHIȚA ION, Neamț: 18 ani – omor