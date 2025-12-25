Cum păstrezi șoriciul de porc proaspăt și moale mai multe zile

Printre ele, șoriciul de porc ocupă un loc special – este gustarea care deschide pofta de mâncare și aduce aminte de obiceiurile de altădată. Pentru ca acesta să rămână proaspăt, fraged și aromat chiar și după Crăciun, gospodinele folosesc un truc simplu, transmis din generație în generație.

Bucătăria, inima sărbătorii

În prima zi de Crăciun, bucătăria este plină de arome, iar masa se întinde ore bune. După tăierea porcului și pregătirea preparatelor tradiționale – cârnați, jumări, tobă – șoriciul trebuie păstrat corect pentru a fi la fel de bun atunci când este pus pe masă.

Trucul care păstrează șoriciul perfect și după Crăciun

Secretul este saramura aromată, o metodă simplă care menține textura moale și gustul intens.

Cum procedezi:

curăță șoriciul de excesul de grăsime

taie-l în fâșii subțiri, ușor de servit

așază-l într-un borcan sau recipient mic, bine închis

Separat, se pregătește saramura din:

apă rece

4–5 linguri de sare grunjoasă

4–5 căței de usturoi zdrobiți

Saramura se toarnă peste șorici până când acesta este complet acoperit. Recipientul se păstrează la rece, iar rezultatul este un șorici moale, suculent și plin de aromă, perfect pentru prima zi de Crăciun.

Cum se servește șoriciul

În mod tradițional, șoriciul se mănâncă simplu, cu puțină sare, dar poate fi și prăjit sau fript, în funcție de preferințe. Este nelipsit de pe masa de sărbătoare și adesea savurat la începutul mesei, alături de cei dragi.

Moderația, cheia unei mese reușite

Deși este delicios, șoriciul are un conținut caloric ridicat. Specialiștii recomandă consumul cu măsură – aproximativ 50 de grame pe zi – pentru a evita excesele.

Alte sfaturi utile:

schimbă saramura dacă își modifică mirosul sau culoarea

păstrează șoriciul în folie alimentară și într-un recipient ermetic

unele gospodine îl ung cu puțină grăsime naturală pentru a-i menține elasticitatea

Respectând aceste reguli simple, șoriciul va rămâne gustos și fraged mai multe zile după Crăciun.