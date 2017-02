PNR: Numirea Danei Gîrbovan ca ministru al Justiţiei ar fi un semnal că incidentul "Ordonanţa 13" nu se va repeta

Preşedintele Partidului Noua Românie, Sebastian Constantin Popescu, propune, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Sorin Grindeanu, remanierea actualului ministru al Justiţiei, Florin Iordache, şi desemnarea unui ministru din interiorul sistemului juridic, recomandându-o în acest sens pe Dana Gîrbovan, preşedinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România.



"În calitate de preşedinte al Partidului Noua Românie, prima formaţiune politică din România creată de la zero, de către tineri neafiliaţi politic, vă adresez prezenta scrisoare deschisă prin care vă propun ca soluţie de detensionare a situaţiei create în România după adoptarea şi mai apoi abrogarea Ordonanţei 13/2017 remanierea actualului ministru al Justiţiei, Florin Iordache, şi desemnarea unui ministru din interiorul sistemului juridic. Propunerea Noua Românie este numirea doamnei judecător Dana Gîrbovan, magistrat la Curtea de Apel Cluj şi preşedinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, în funcţia de ministru al Justiţiei", se arată în scrisoarea deschisă.



Sebastian Constantin Popescu precizează că, potrivit Constituţiei, numirea şi revocarea unui ministru este atributul exclusiv al premierului.



"În calitate de preşedinte PNR, respect separaţia puterilor în stat şi vă rog să luaţi aceste propuneri ca şi recomandare şi nu ca o imixtiune în activitatea de prim-ministru al României. Consider că numirea doamnei Dana Gîrbovan la Ministerul Justiţiei ar fi un semnal către popor că incidentul 'Ordonanţa 13' nu se va mai repeta. În plus, competenţa juridică a doamnei magistrat Gîrbovan nu cred că poate fi contestată de cineva. Vă rog să luaţi cele mai bune decizii în favoarea poporului român pentru ca societatea românească să nu se împartă în două tabere: români contra români", conchide preşedintele PNR. www.agerpres.ro