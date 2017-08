Mărturii haluncinante ale preotului în privința copilului cu puteri paranormale "Demonul a plecat, dar se poate întoarce!"

Ieri, băieţelul de doar 11 ani din satul giugiuvean Naipu, despre care familia şi vecinii spun că ar avea puteri paranormale, fiind capabil să mişte obiecte prin curte cu forţa minţii, a fost dus de părinţi în pelerinaj la trei mănăstiri, printre care Mânăstirea Sfântul Spiridon și la Mănăstirea Cernica. Noaptea trecută a dormit în biserica din Frumuşani, judeţul Giurgiu, iar azi a mers la mănăstirea Cerveni.Înainte de mediatizarea cazului, copilul ar fi fost supus unui ritual de exorcizare.

Azi, într-o înregistrare filmată cu camera ascunsă, preotul din Naipu spune că băiatul a venit şi la biserica din sat, că i-a făcut slujbă copilului şi că demonul ar fi plecat. Dar, se poate întoarce, avertizează preotul! Motivul? Părinţii nu sunt logodiţi, iar băiatul nu a fost botezat cum trebuie.

"A venit ca un copil normal la biserică, nu ca un om demonizat. Un om pe care îl întrebi cum te cheamă şi câţi ani ai şi îţi răpunde nu este unul demonizat.

Ce-a fost în casa aia s-a dus ...

Dacă a fost şi ce a fost în casî a ieşit prin puterea rugăciunilor. Ce face copilul e partea a doua, ne abţinem, nu facem niciun comentariu.

Demonul nu intră într-un copil nevinovat, care stă și asistă. Depinde de părinţi, care nu au fost cununaţi. Stai necununat, stai nebotezat, nu ții post, oricând vine. Când în curte sunt dezbinări, atunci poate veni la ori oră. Copilul ce are și ce nu are, nu e demonizat! Ce a depins de noi am făcut", a mai spus preotul din Naipu.Observator.Tv