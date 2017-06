Un bloc din Sibiu riscă să se prăbușească din cauza unei alunecări de teren

Ploaia torențială a creat probleme unor locatari de pe strada Islazului. Pământul de la marginea unui bloc a luat-o la vale pe aproximativ 50 de metri, peretele blocului rămânând practic descoperit. La fața locului au ajuns cei de la ISU.

Proprietarul casei aflata lângă blocul de pe strada Islazului spune că a făcut nenumărate reclamații pentru că imobilul său a fost inundat de mai multe ori de la începerea lucrărilor.

La fața locului a sosit și un inspector în construcții

Oamenii au purtat un scurt dialog cu acesta, dar când s-a văzut încolțit de oamenii care locuiesc în zonă a plecat.

Dezvoltatorul, Zacaria, face precizări legate de situația ansamblului într-un comunciat:

’’Ca urmare a alunecarii de teren aparuta in dupa-amiaza zilei de astazi, dorim sa facem urmatoarele precizari:

•Cele patru blocuri din vecinatate sunt construite conform autorizatiei de constructie si respecta legile in vigoare

•Nici o persoana nu a avut de suferit in urma incidentului

•Au fost sesizate imediat autoritatile competente care s-au prezentat la fata locului pentru evaluarea situatiei

•Am luat masurile necesare pentru a asigura zona si am chemat imediat constructorul si expertii autorizati pentru a evalua situatia

•Nici unul dintre cele 4 blocuri nu este in pericol, o evaluare preliminara demonstrand ca nu exista crapaturi sau fisuri in pereti. Totodata, fundatia blocurilor este mai adanca decat cea a zidului avariat.

•Pentru a asigura confortul locatarilor blocului din apropiere, acestia vor fi relocati pana la finalizarea structurii de rezistenta a zidului.

De asemenea, dorim sa mentionam ca vom lua toate masurile, conform evaluarilor ulterioare ale expertilor, pentru a asigura siguranta locatarilor si ne vom asuma daunele materiale aparute’’

Sursa: oradesibiu.ro