Între spionaj economic și românce fugite cu banii

Parteneri de afaceri care se urmăresc unii pe alții, amanți care cer să le fie urmărite amantele, soți care caută probe pentru divorț sau cetățeni străini care au fost înșelați de românce, sunt câteva dintre cazurile rezolvate de un detectiv particular din Argeș. Într-o discuție despre ce înseamnă să practici această meserie în România am aflat că gelozia, dar și dorința de a știi fiecare pas al celui cu care împarți o afacere sunt aducătoare de profit. Detectivul ne-a mărturisit că nu de puține ori a fost la un pas de a fi luat la bătaie sau chiar a tras cu pistolul pentru a se salva. În general, prețul unei investigații este în jur de 1000 de euro.

Detectivul particular G. L. este fost polițist și a rămas să facă muncă de investigație și după ce s-a retras din sistem, și-a obținut atestatul și s-a pus pe treabă. Și-a început povestea spunându-ne că trebuie să știm că niciun detectiv particular nu se poate implica în cauze penale așa că rămân de făcut lucruri pentru care oamenii nu se duc la poliție. Un italian, de exemplu, i-a cerut să găsească o româncă ce îi luase 80.000 de euro sub pretextul că are nevoie să cumpere o casă în România pentru a deveni o familie. Banii au asigurat și dispariția tinerei din viața bărbatului cu 40 de ani mai în vârstă decât ea. S-a întors în comuna natală, undeva lângă Mioveni, și a trăit în lux până când a fost descoperită de echipa detectivului. 2500 de euro a plătit cetățeanul italian pentru servicii. Un alt străin, de data aceasta un francez, a avut aceeași poveste: îi oferise bani unei românce de care se îndrăgostise lulea și a rămas și cu inima zob și cu buzunarele goale.

GPS-ul pus la consumabile

Nu sunt doar povești de așa-zisă dragoste, ci și spionaj între parteneri de afaceri. „De fapt, cred că astea-s cele mai dese. Partenerul ne pune să îl urmărim pe cel cu care are o afacere ca să nu fie păcălit, ca să știe că cel în cauză nu merge la concurență sau nu fură secrete ca să își deschidă singur o afacere cu același profil. Pentru așa ceva e nevoie de mai multe echipe, cel puțin trei mașini și tehnică de urmărire și interceptare. Le punem gps-uri pe mașini așa că acest tip de tehnologie intră la consumabile, să zic așa, pentru că nu le mai recuperezi. Trebuie să fii asigurat tot timpul că nu pierzi subiectul, iar de cele mai multe ori mergem în alte județe decât cele în care avem firma. Acolo unde nu există riscul să ne cunoască cineva”, spune detectivul.

Dar de departe, cea mai periculoasă misiune a sa a fost una în care o piteșteancă l-a pus să îi urmărească iubitul. „Era mai tânăr cu 15 ani decât ea și voia să îi știe fiecare pas. Așa am nimerit într-o rețea de hackeri. Cu asta se ocupa bărbatul, în timp ce ea era medic, o profesie serioasă. La una dintre urmăriri s-au schimbat rolurile și am devenit noi cei urmăriți. Am folosit și pistolul pentru a ne salva pentru că respectivul și prietenii lui au crezut că suntem polițiști”, povestește detectivul.

Ca un paradox, amantele sunt deseori clientele detectivilor. Le cer să îi urmărească pe cei care cu care au o relație deși ei sunt căsătoriți. Vor să știe cu cine se întâlnesc, cât stau și să le fie făcute fotografii. Nici soțiile nu sunt mai blânde cu partenerii lor. „Ne-a cerut o doamnă să îi urmărim soțul și să îl fotografiem pentru că voia să aibă probe la divort. Noi, detectivii, putem fi chemați ca martori la un process de divorț și pentru că la mijloc era vorba de bani mulți, a apelat la noi. Bărbatul nu era tocmai fraier. Se ferea de multe ori. În trafic lua o direcție și o schimba brusc. Mergea pe jos și se uita mereu stânga-dreapta. Făcea ca în filme, se oprea să își lege șireturile. Dar, l-am prins. Și nu o dată, ci de trei ori”.

Verificați detectivii cărora le cereți serviciile

Detectivul nostru a dorit să dea un sfat celor care se gândesc să apeleze la serviciile unui specialist. Să se convingă de faptul că el chiar este atestat de Poliție. Orice detectiv are o diplomă ștampilată și semnată de către Inspectoratul de Poliție care a eliberat-o. În județul Argeș sunt peste 50 de detectivi particulari, iar numărul lor este în creștere. Ei dau un examen în fața unor polițiști pentru a obține acest statut.

A mai fost o poveste interesantă cu o argeșeancă ce ne-a pus să îi urmărim iubitul mai tânăr, o femeie extrem de inteligentă. Ne-a trimis după el și la una dintre misiuni ne-am trezit cu ea urmărindu-ne. Voia să vadă dacă chiar ne facem treaba sau o păcălim. Cum ne-a găsit, vă întrebați, probabil. Am înțeles că se ocupa de contraspionaj industrial

G.L. , detectiv particular