Bucureștenii decontează incompetența edililor: rețeaua de termoficare veche lasă mii de blocuri fără căldură

Orașul este traversat în această perioadă de un val de frig și mii de locuitori sunt obligați să înghețe în apartamentele branșate la sistemul centralizat de termoficare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că sistemul va funcționa în această iarnă, dar la limita de avarie, iar pentru mulți bucureșteni asta înseamnă abandonarea lor în frig. De mai bine de o săptămână, peste 3.000 de blocuri, circa 40% din blocurile branșate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă și căldură. Cele mai multe sunt situate în sectoarele 2 și 3, iar una dintre cauze este o avarie la CET Sud. Deși ea a fost rezolvată, după cum au anunțat autoritățile, mulți bucureșteni încă nu au agent termic în apartamente, iar situația va continua cel puțin până vineri la miezul nopții.

Remedierea defecțiunii pe data de 16 ianuarie, anunțată de Termoenergetica, compania de furnizare a agentului termic aflată în subordinea Primăriei Generale a Capitalei, coincide cu perioada în care Capitala se află sub stăpânirea gerului. Ca de fiecare dată, Termoenergetica promite revenirea agentului termic, după ora 23.30, dar ea nu este aproape niciodată respectată. Alegerea acestei date nu este însă întâmplătoare pentru că în această perioadă cu temperaturi foarte scăzute crește foarte mult cererea de agent termic. Producătorul lui, societatea ELCEN, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a avertizat deja că odată cu majorarea puternică a consumului de energie termică crește foarte mult presiunea în instalații, situație ce impune creșterea cantității apei de adaos.

Astfel, pe lângă riscul de noi avarii, orice suplimentare a debitului peste nivelul actual de 2.225 tone/oră ar periclita, potrivit reprezentanților companiei, instalațiile de tratare chimică și cazanele ELCEN.

Pierderi gigantice de apă fiartă

Cele mai multe puncte termice ale Capitalei nu pot furniza agent termic la parametrii optimi din cauza rețelei primare care nu poate susține presiunea necesară în condițiile unor temperaturi atmosferice foarte scăzute. Asta înseamnă că mari cantități de apă fierbinte pleacă din centralele ELCEN, dar se pierd ulterior în pământ înainte de a ajunge la punctele termice ale Termoenergetica, de unde sunt trimise spre blocurile branșate la sistem. În urma acestor pierderi masive de apă fierbinte, debitul rămas în rețea este insuficient și afectează furnizarea apei calde și a căldurii. Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, prin rețelele vechi de termoficare a ajuns să se piardă echivalentul încălzirii zilnice a 75.000 de apartamente din București. În continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani, iar înlocuirea lor va mai dura foarte mult timp.

La ritmul actual, avem nevoie de 30 de ani pentru a schimba țevile

Infrastructura de transport şi distribuţie a sistemului de termoficare din Capitală este alcătuită din:

-reţeaua termică primară, compusă din 954,26 km conducte;

-reţeaua termică secundară, compusă din 2.963,47 km;

-puncte termice/module termice în număr de 1.012.

Sistemul public de alimentare cu energie termică asigură aproximativ 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. Consumatorii de tip casnic reprezintă 95% dintre consumatorii alimentaţi, restul fiind de tip social şi industrial (instituţii publice şi agenţi economici).

Pierderile de agent termic sunt de circa 2.400 tone/oră, ceea ce înseamnă pierderi de peste 20 de milioane de euro pe an. La ritmul actual de schimbare a rețelei primare și secundare am avea nevoie de peste 30 de ani pentru a schimba țevile.

Și ministrul Energiei este revoltat

Și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a declarat revoltat de faptul că în 2026 sunt sute de mii de oameni care nu au acces la căldură, dar a subliniat că nu se poate repara în câteva luni ceea ce nu s-a reparat în zeci de ani. „Aceeași revoltă o am și eu, pentru că mi se pare inadmisibil ca în 2026 în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce este real e că ceea ce nu s-a făcut 35 de ani ca investiții în rețelele de distribuție a agentului termic din București să le repari în câteva luni de zile… au început să fie în ultimii ani modernizări ale rețelei, dar este insuficient. (...) Se produc energie electrică și agent termic, în anumiți parametri care în momentul de față sunt conform contractului cu Termoenergetica. Dar, din nefericire, în continuare, sutele de kilometri de rețele de transport și distribuție a agentului termic de la nivelul Bucureștiului sunt vechi de peste 40-50 de ani. O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte astăzi prezintă pierderi de minimum 15% pe rețea și, pe deasupra, pentru faptul că vin cu foarte multe mizerii din rețea, blochează și acele CAF-uri (cazane de apă fierbinte - n.r) și capacități de producție a agentului termic din cadrul ELCEN”, a precizat Ivan.

În timp ce ar trebui schimbați zeci de km de rețea de termoficare, Primăria Capitalei avansează în ritm de melc cu aceste proiecte. De exemplu, anul trecut a fost semnat un singur contract pentru modernizarea magistralelor. Este vorba doar despre 12,95 km și sunt vizate:

Magistrala III Sud (2,546 km);

• Magistrala I Sud (4,970 km);

• Magistrala I Sud – CM11 – CI3 (5,099 km);

• Magistrala I – III Vest (0,335 km);

Bani s-ar mai găsi pentru modernizarea sistemului pentru că, de exemplu, de-a lungul anului trecut au fost semnate de către Primăria Generală a Capitalei două contracte de împrumut pentru finanțarea lucrărilor. Astfel, în martie a fost semnat un contract de împrumut cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 34,4 milioane de euro, dar o parte din bani erau alocați pentru modernizarea sistemului de transport. Ulterior, în luna iulie, Comisia Europeană a aprobat o finanțare suplimentară nerambursabilă de 126 milioane de lei pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Finanțarea este acordată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, ceea ce ridică valoarea totală a contractului de finanțare la 1,76 miliarde de lei.

În ultimii ani s-au schimbat puțini kilometri de rețea

În 2024, doar 73 de kilometri de conducte magistrale de termoficare au fost modernizați, mai mult decât obiectivul stabilit la începutul anului, care a fost de 70 de kilometri, dar mult prea puțin comparativ cu urgențele impuse de situația din teren. La preluarea primului mandat de primar general al Capitalei, Nicușor Dan, promitea reabilitarea a 300 km de rețea, dar a terminat mandatul doar cu înlocuirea a 180 km.

Situația modernizării conductelor în ultimii ani este următoarea:

2021: 28,16 kilometri 2022: 29,063 kilometri 2023: 50,075 kilometri 2024: 73 kilometri

Și în ceea ce privește modernizarea surselor de producere a agentului termic există mai multe proiecte, compania ELCEN este ținută ostatică de Termoenergetica, pentru că aceasta are mari restanțe la plata facturilor, aproape 1,50 miliarde de lei.

