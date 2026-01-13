Churchill: un sfânt liberal sau un Napoleon sub acoperire?

În mitologia occidentală, Churchill stă drept, cu trabucul între degete, privind istoria ca pe un front moral clar delimitat. Binele de o parte, răul de cealaltă. O imagine utilă. Dar incompletă. Când cobori din statuie în arhivă, apar petele. Nu accidente minore, ci urme de sânge, ambiguitate și frică administrată legal.

Churchill nu începe cu 1940. Experiența lui timpurie, în războiul cu burii, îl arată ca un lider care acceptă logica dură a puterii: lagăre de concentrare pentru civili, sate arse, populații „reorganizate” administrativ. Nu le inventează, dar le interiorizează. Lecția este simplă: când statul sau imperiul e amenințat, metodele se adaptează, iar scrupulele morale vin mai târziu, în memorii.

În altă parte a Africii, umbrele imperiului britanic sunt la fel de vizibile. În Kenya, colonie britanică, revolta Mau Mau din 1952 a fost întâmpinată cu o represiune severă: lagăre de detenție, tortură, relocări forțate și sate „fortificate”. Churchill era prim-ministru când a fost declarată starea de urgență, iar guvernul său a aprobat măsurile excepționale care au deschis drumul către abuzurile documentate ulterior. Episodul arată că logica puterii imperiale nu se oprea la granițele Europei.

În anii ’30, înainte ca nazismul să devină spectru global, Churchill privise cu ceva simpatie anumite realizări ale Italiei fasciste și îl descrisese pe Mussolini în termeni elogioși - o ambivalență a vremii, când fascismul nu era încă pe deplin asociat cu genocidul european. Apoi, pe măsură ce conflictul escalada, Churchill a încercat să-l convingă pe Mussolini să rămână neutru, trimițându-i o scrisoare.

În jurul relației Churchill–Mussolini plutește și astăzi o zonă gri. Nu una spectaculoasă, ci una birocratică, tipică sfârșitului de război: documente dispărute, valize confiscate, hârtii care au circulat între partizani, armata americană și diverse servicii.

Unele surse italiene vorbesc despre o corespondență privată între cei doi, începută în anii ’20–’30, când Churchill vedea în Italia fascistă un bastion împotriva comunismului. Aceste scrisori nu sunt complet publice nici astăzi, iar lipsa lor din arhivele accesibile alimentează speculații, nu certitudini. După 1945, există relatări despre încercări britanice de a recupera copii ale acestor documente - nu pentru a ascunde un scandal, ci pentru a controla un material sensibil într-o Europă care se reconfigura.

În 1952, un italian numit Luigi Carissimi Priori ar fi fost ofertat cu 100.000 de lire de către surse britanice pentru fotocopii ale corespondenței Churchill–Mussolini. Sumele vehiculate în epocă arată mai degrabă grija pentru imaginea diplomatică decât vreo panică morală. Important este că nu avem dovezi solide despre existența unei „agende” sau a unui dosar compromițător; avem doar fragmente, zvonuri și interesul firesc al unui stat de a-și gestiona arhivele într-un moment de tranziție.

La finalul războiului, când Mussolini a fost capturat cu documente asupra lui, există relatări despre corespondențe și bagaje pline de hârtii, dar nu există dovezi că ar fi existat vreo „agendă compromițătoare” asupra lui Churchill, care să fi justificat un gest secret de a o „căuta personal”.

Josef Jakobs este un ecou târziu al logicii războiului. Parașutat prost, prins rapid, rănit la gleznă, executat în Turnul Londrei. Legal, corect, conform dreptului războiului. Și totuși, simbolic brutal. Ultima execuție dintr-un loc încărcat de secole de putere și frică. Statul britanic nu avea nevoie să-l împuște acolo. Dar a făcut-o. Mesajul conta mai mult decât omul.

Apoi vine William Joyce, „Lord Haw-Haw”, vocea nazistă care vorbea engleza mai bine decât englezii. Cazul lui e mai murdar. Cetățenie interpretată forțat, trădare împinsă până la limită, o spânzurare care a liniștit opinia publică, dar a neliniștit juriștii. Joyce nu a fost o amenințare militară reală. A fost o amenințare simbolică. Iar simbolurile, în vremuri de război, se pedepsesc exemplar.

Războiul nu iubește nuanțele. Le strivește.

Nu toate democrațiile au ales însă aceeași pedagogie simbolică. În Statele Unite, Mildred Gillars - cunoscută ca Axis Sally - a fost varianta americană a lui Lord Haw-Haw. Mai puțin sarcastică. Ea nu ridiculiza soldații, ci îi mângâia verbal înainte de a le spune că vor muri inutil. Recita poezii, citea scrisori false de la „soții îndurerate”, construia scenarii emoționale menite să slăbească moralul. Propaganda ei nu a schimbat cursul războiului, dar a mizat pe intuiția că emoția poate bate informația. Condamnată în 1949, Axis Sally a părăsit închisoarea după 12 ani. Dreptul american a preferat o lecție juridică, nu o execuție ritualică. A fost pedepsită pentru a marca o limită, nu pentru a crea un martir.

Și apoi, aproape obscen prin contrast, Alan Turing. Nu trădător. Nu spion. Nu propagandist. Ci arhitectul tăcut al victoriei. Omul care a scurtat războiul, a salvat orașe, a redus numărul morților - probabil inclusiv pe cei care aveau să-l condamne. Statul nu l-a executat. A făcut ceva mai „civilizat”: l-a umilit, l-a „tratat” medical, l-a exclus. Nu în numele fricii, ci al normalității morale. Nu sub presiunea bombelor, ci în liniștea birocratică a păcii.

Privit astfel, Churchill seamănă cu Napoleon: ambii sunt genii militare și politice care mobilizează totul pentru victorie, convinși că excepțiile justifică mijloacele. Salvează un stat, dar lasă în urmă un bilanț moral complicat.

Fără Churchill, cursul istoriei europene ar fi putut fi mult mai întunecat; problema nu este victoria pe care a făcut-o posibilă, ci costul moral pe care a acceptat să nu-l mai contabilizeze.

Churchill nu este un monstru. Dar nici un sfânt liberal. Diferența față de dictaturi nu stă în absența cruzimii, ci în modul în care aceasta este justificată și apoi uitată.

Problema nu este ce a făcut Marea Britanie între 1940 și 1945. Problema este cum a povestit ulterior ce a făcut. Cum a șlefuit colțurile, a tăiat episoadele incomode și a păstrat doar narațiunea curată, eroică, exportabilă.

Jakobs, Joyce, Gillars și Turing nu formează o galerie a vinovăției, ci una a limitelor democrației sub presiune. Figuri diferite - dar aceeași dilemă: cât de departe poate merge o societate liberă atunci când se apără.

Iar lecția incomodă rămâne aceasta: democrațiile nu sunt fragile doar când sunt atacate din exterior, ci și când se apără fără să se mai privească în oglindă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹