Explozie șocantă la Poliția Rutieră Lugoj: 3 polițiști răniți, gaze acumulate – Imagini de pe camerele de supraveghere

Camerele de supraveghere din Lugoj au surprins momentul exploziei puternice care a zguduit, miercuri dimineață, sediul Poliției Rutiere. Deflagrația a rănit trei polițiști, a provocat distrugeri majore clădirii și a afectat imobilele din vecinătate. Autoritățile investighează acum cauzele incidentului, cu suspiciuni inițiale pe o acumulare de gaze.

Potrivit primelor informații din anchetă, explozie Poliția Rutieră Lugoj s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaze. Localnicii au semnalat miros de gaze în ultimele zile, dar nu s-au luat măsuri. În anexa afectată funcționa serviciul de cazieră, unde un angajat al MAI a fost rănit ușor și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Imaginile șocante de pe camerele de supraveghere arată clar impactul deflagrației la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Trei polițiști au fost răniți: doi cu arsuri, transportați la spital, iar al treilea a primit îngrijiri la fața locului pentru un atac de panică. Explozia a avariat grav clădirea, a distrus o autospecială parcată în apropiere și a spart ferestre la locuințe din zonă.

Sindicatul Europol a reacționat dur, acuzând neglijența conducerii Poliției Române.

Filmul exploziei din această dimineață de la poliția municipiului Lugoj ????

În urma incidentului, 3 colegi au suferit vătămări grave.

???? Unul dintre colegii noștri prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare ????, fiind transportat de urgență la unitatea spitalicească ???? pentru îngrijiri medicale.

???? Ceilalți doi colegi au primit îngrijiri medicale la fața locului ⚠️.

???? Am expus sute de astfel de situații și am prezentat public zeci de sedii de poliție în care intri fără să știi dacă vei mai ieși pe picioarele tale sau vei fi scos de sub dărâmături ????️????.

????‍♂️????‍♀️ Colegii noștri sunt obligați să lucreze în condiții total improprii:

❌ fără lumină naturală ????

❌ în sedii cu mucegai ????

❌ în clădiri cu infiltrații ????

❌ cu risc constant de prăbușire a tavanelor ⚠️

❌ fără autorizație sanitară de funcționare

❌ încălzite cu centrale pe gaz fără verificare ISCIR ????

❌ sau cu sobe pe lemne, ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile ????????

❗ Așa arată „respectul” față de oamenii care și-au dedicat viața profesiei de polițist.

Respectul înseamnă apreciere pentru sacrificiu, muncă și devotament ????????, nu umilință și dispreț, uneori chiar din partea instituției căreia i-ai oferit ani din viață.

???????? Din păcate, în România nu există o cultură reală a respectului față de polițiștii în activate sau față de cei trecuți în rezervă.

???? Oameni care au servit statul și comunitatea cu onoare pleacă adesea în tăcere:

❌ fără recunoaștere

❌ fără mulțumire

❌ fără demnitatea pe care o merită.

???? Respect pentru polițiști!

???? Siguranța lor este siguranța noastră!

Autoritățile continuă verificările pentru a confirma cauzele exacte ale exploziei din Lugoj.