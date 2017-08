Medic celebru, târât pe jos de poliţişti

Un nou incident violent, în care au fost implicaţi mai mulţi poliţişti şi un medic, a avut loc în Bucureşti, în noaptea de duminică spre luni. Şeful Secţiei Obstetrică - Ginecologie III de la Maternitatea Giuleşti din Capitală, dr. Ciprian Cristescu, a fost târât de poliţişti până la maşina Poliţiei Rutiere, pentru că, în stare de ebrietate fiind, a refuzat să se legitimeze şi să îi urmeze pe agenţi. Medicul tocmai se întorcea de la aniversarea zilei lui de naştere şi se afla pe scaunul din dreapta al maşinii conduse de soţia sa. „Suntem oameni respectabili, suntem medici, e ziua lui, ne-au văzut că am ieşit din restaurant şi eu conduc. Am ieşit zero la test şi l-au târât pe jos şi i-au luat telefonul în maşină. Soţul meu le-a cerut să se legitimeze”, i-a explicat soţia medicului unui martor care a filmat toată scena. Poliţia Capitalei susţine că medicul a fost recalcitrant, iar pentru refuzul de legitimare şi pentru „adresarea de expresii jignitoare” poliţiştilor a fost amendat cu 500 de lei.