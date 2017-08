Sighișoara se pregătește pentru patru zile de manifestări culturale: „ProEtnica 2017 – Festival Intercultural Sighișoara”

În aceaste zile se fac ultimele pregătiri pentru Festivalul Intercultural ProEtnica. În perioada 17-20 august, cetatea medievală va fi gazda unor concerte în aer liber, expoziții de artă, dezbateri și conferințe care pun față în față, pentru al cincisprezecelea an consecutiv, 19 dintre cele 23 de etnii care conviețuiesc pe teritoriul României. Fiecare grup etnic vine la festival cu tradițiile care reprezintă etnia, indiferent dacă este vorba despre dansuri și cântece populare, costume sau mâncăruri tradiționale. În cadrul dezbaterilor se discută problemele legislative care apar, de la an la an, sau proiecte care ar putea încuraja păstrarea tradițiilor.

Pe lângă reprezentanții etniilor de pe teritoriul României, anul acesta for fi prezente și grupuri culturale din alte state. Ca o noutate, în programul ediţiei de anul acesta a fost inclusă „Academia Interculturală de vară – ProEtnica”, organizată în colaborare cu Asociația Divers, cu 15 de participanţi din ţările europene. Aceasta va începe mâine, pe 16 august, și va dura până pe 21 august. “Timp de 14 ani, ProEtnica a fost o manifestare primordial naţională. Anul acesta, la ediția jubiliară de cristal, ne-am propus să facem primii pași spre internaționalizarea festivalului, bucurându-ne faptul că ni s-au alăturat numeroși parteneri externi. Programul manifestării reuneşte momente de exprimare culturală a celor 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale în mai multe domenii, precum arta spectacolului, meșteșuguri sau obiceiuri culinare. Festivalul ProEtnica contribuie la consolidarea păcii interculturale într-o societate pluralistă și democrată, prin protecția minorităților naționale și oferă minorităţilor naţionale o Agora pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale din România”, explică Volker Reiter, organizator al festivalului.

Cele 19 minorități naționale vor fi prezente la ProEtnica 2017 cu peste 700 de participanți. Serile Festivalului se vor încheia cu o serie de concerte și recitaluri susţinute pe scena din Piața Cetății de către formaţii şi interpreţi apreciaţi atât în ţară cât şi în străinătate: Nadara Transylvanian Gypsy Band, Maia Morgenstern și Teatrul Evreiesc de Stat, Bucharest Klezmer Band, Formația Vecker, Zuralia Orchestra. Evenimentul multicultural își așteaptă spectatorii cu 61 de manifestări pe scena din Piața Cetății, precum și cu14 standuri meşteşugăreşti şi de prezentare ale comunităților etnice, amplasate în Piața Muzeului și pe Strada Muzeului. În Sala Mare a Primăriei Municipiului Sighișoara, vor fi susținute 14 prelegeri, conferinţe şi mese rotunde despre etnii şi convieţuire interculturală, traduse, simultan, în limba engleză. Artiştii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale vor prezenta o expoziţie de artă contemporană, la galeria din Turnul Fierarilor, iar cei care vor dori să învețe meșteșugurile tradiționale vor putea participa la workshopuri de creativitate. În cele patru zile ale evenimentului se vor desfășura și patru parade ale diversității etno-culturale. Programul festivalului poate fi găsit pe internet, la adresa: http://www.proetnica.ro/2017/images/program/Program-orientativ---ProEtnica-2017-trilngv.pdf

Evenimentul promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică, fiind finanțat de către Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României și Consiliul Județean Mureș, în calitate de parteneri, precum și de către Guvernul României, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale și Municipiul Sighișoara, în calitate de finanțatori. De asemenea, evenimentul se bucură de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la București, Institutul Cultural Român din cadrul Guvernului României, Centrul Național de Cultură a Romilor din cadrul Guvernului României, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutul pentru Relații Externe din Stuttgart și Ministerul pentru Știință, Cercetare și Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania.