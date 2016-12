Dezvăluirile lui Crin Antonescu despre Victor Ponta şi părerea fostului lider PNL despre eşecul USL

Fostul lider PNL Crin Antonescu a vorbit, aseară, la Antena 3, printre altele, despre Victor Ponta și implicarea serviciilor secrete în cariera sa. Antonescu e de părere că Victor Ponta a fost controlat de servicii prin intermediul lui Sebastian Ghiță.

”La Victor e posibil să se fi dus Sebastian Ghiță, omul sistemului, și să-l convingă de anumite lucruri. Nu știu sigur, sunt bănuieli. Domnul Ponta a avut încredere mai mult în sistem decât în voturile date împotriva sistemului și atunci proiectul a eșuat. A avut niște parteneri nevăzuți, din afara proiectului și care nu erau apropiați. Au fost multe momente, începând cu pactul cu Traian Băsescu", a spus Crin Antonescu la Antena 3.



Rezultatul alegerilor parlamentare

"Rezultatul alegerilor este normal. Dacian Cioloș a fost ungurean în mare măsură. Necazul e că și Victor Ponta a fost. Nu o spun pentru că i-aș păstra vreo ranchiună. Domnul Ponta are niște calități, când e în postura de victimă devine chiar inspirat. Cu alte cuvinte se poate transforma chiar într-un personaj pozitiv al scenei politice".



Despre proiectul USL şi ruperea sa

"Pentru mine istoria e clară, nu contează din cauza cui a eșuat proiectul USL, important e că a eșuat. Un asemenea eșec.. actorii lui nu mai sunt acoperiți de cauze. De aceea m-am și retras din viața politică, deși nu mă consider vinovat de acest eșec. Atâta vreme cât am putut înghiți și spera că proiectul poate fi dus la bun sfârșit, nu l-am rupt. Acest proiect a fost marele eșec al vieții mele politice. Am luat toate costurile asupra mea”...