Don Cataramă vrea să conducă „mafia” din PNL

Dragos Stoica/Intact Images

Fostul deputat Ludovic Orban şi europarlamentarul Cristian Buşoi îşi vor depune astăzi candidatura la şefia PNL, însă vor avea un contracandidat-surpriză la Congresul din 17 iunie. Milionarul Viorel Cataramă (62 de ani), prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, s-a înscris pe ultima sută de metri în lupta pentru conducerea liberalilor.

Unul dintre cei mai bogaţi români, milionarul băcăuan Viorel Cataramă, susţine că a găsit soluţia salvatoare pentru urmaşii Brătienilor, ajunşi sub 20% în preferinţele electoratului de dreapta din România. Cataramă s-a transformat peste noapte în „ideologul” PNL, cu o moţiune care, spune el, ar garanta partidului recuperarea electoratului de dreapta şi gloria de altădată. „Am văzut un sondaj realizat de Avangarde, care a scos la iveală faptul că 57% din cetățenii cu drept de vot, care se consi­deră de dreapta sau de centru-dreapta, susțin ideile moțiunii pe care le-am prezentat la conferința municipiului București, în luna aprilie. În primă fază am nevoie de 35 de mii de semnături, pe care le am deja, astfel încât în ziua de marți îmi voi depune candidatura și voi face o conferință de presă”, a anunţat Viorel Cataramă, ieri, la Antena3. Milionarul susţine că programul său le-ar asigura liberalilor un scor de 40-45% la următoarele alegeri, un scor pe care liberalii nu l-au atins niciodată în cei 27 de ani trecuţi de la Revoluţie.

„PNL nu are lideri capabili”

Luna trecută, Cataramă a prezentat o moţiune prin care propunea privatizarea integrală a învăţă­mântului superior în România şi a sistemului de sănătate, cu excepţia spitalelor de urgenţă, precum şi eliminarea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă. Liberalul mai propune stabilirea unei pensii minime de 900 de lei, eliminarea, pe cât posibil, a statului din economie şi diminuarea persona­lului din aparatul bugetar. „PNL are o frică teribilă de a nu supăra electoratul stângii şi nu face absolut nimic pentru electoratul dreptei, drept pentru care a scăzut dramatic. Nu are lideri capabili să aibă un mesaj de dreapta coerent, cu carismă, cu tot ce-i trebuie unui lider politic să atragă electoratul dreptei. În ultimul timp, PNL nu a militat în mod ferm, coerent şi credibil pentru sprijinirea intereselor electoratului care votează dreapta. De aia cei 500.000 de oameni au ieşit în Piaţă împotriva PSD, dar nu au trecut de partea PNL”, spunea Cata­ramă la alegerile interne din filiala PNL Bucureşti.