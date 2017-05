Grindeanu, despre decizia CCR privind respingerea sesizării AP: Deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat joi seară, la Ierusalim, că deciziile Curţii Constituţionale a României (CCR) "sunt obligatorii şi nu pot fi discutate", referindu-se la faptul că CCR a respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul ce interzice persoanelor condamnate să fie membri ai Guvernului.



"Nu ştiu foarte multe amănunte (...) Nici nu ştiu dacă e publică motivarea. Aşa cum n-am făcut nici în alte cazuri, n-o s-o fac nici acum. Nu comentez deciziile Curţii Constituţionale, care sunt obligatorii", a declarat Grindeanu, fiind întrebat cum comentează decizia CCR.



Totodată, întrebat dacă se poate considera că decizia CCR este "o lovitură" pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, care îl susţine la conducerea Guvernului, Sorin Grindeanu a răspuns: "Este preşedintele partidului din care fac parte de 21 de ani. Este omul care a condus PSD în anul 2016 spre victoria atât a alegerilor locale, cât şi la alegerile generale. O parte este cea politică, de care am mai vorbit de foarte multe ori în această perioadă. Ceea ce m-aţi întrebat e legat de o decizie a Curţii Constituţionale, care (...), la fel ca şi celelalte decizii ale Curţii Constituţionale - care, de exemplu, se referă la anumite articole din Codul penal sau Codul de procedură penală - sunt obligatorii şi nu pot fi discutate".



Curtea Constituţională a României a anunţat că a respins joi ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate să fie membri ai Guvernului, deoarece motivele invocate constituie atât probleme de aplicare şi interpretare a legii, cât şi aspecte de legiferare.



'În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate formulată. Pentru adoptarea acestei soluţii, Curtea a constatat că, în esenţă, motivele invocate în sesizare constituie atât probleme de aplicare şi interpretare a legii de către autorităţile publice competente, cât şi aspecte de legiferare ce intră în competenţa Parlamentului', se arată într-un comunicat al CCR transmis AGERPRES.



Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere joi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.2 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, modificată şi completată, ridicată direct de Avocatul Poporului.