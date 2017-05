Grindeanu:Guvernul nu susţine amendamentele la legea graţierii din Comisia juridică a Senatului; suntem deschişi la idei bune

Trimisul special al AGERPRES, Mădălina Cerban, transmite: Premierul Sorin Grindeanu a afirmat joi seară, la Ierusalim, că Guvernul nu susţine amendamentele la legea graţierii adoptate de Comisia juridică a Senatului, precizând însă că Executivul este deschis "la anumite idei bune".



"Susţinem forma care a fost adoptată în proiectul de lege, în Guvern. Iar toate lucrurile care ţin de graţierea unor fapte de corupţie, eu cred că am fost foarte clar (...) Nu sunt de acord cu aceste amendamente, nu susţin şi nu susţine nici Guvernul aceste lucruri (...) Sigur, suntem deschişi la anumite idei bune, dar care să nu se refere la asemenea amendamente", a declarat Grindeanu, fiind întrebat cum comentează protestele care au avut loc în ţară după adoptarea acestor amendamente.



Totodată, întrebat dacă a vorbit cu membrii PSD sau cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, după adoptarea acestor amendamente, şeful Executivului a răspuns: "Am vorbit cu ministrul Justiţiei să-l întreb dacă a fost prezent ieri, în şedinţa Comisiei Juridice. A fost prezent un secretar de stat, care a susţinut punctul de vedere al Guvernului".



De asemenea, chestionat dacă o astfel de iniţiativă parlamentară subminează obiectivul Guvernului de ridicare mai rapidă a MCV, Grindeanu a precizat: "Lucrurile - din ce am văzut astăzi - au fost (...) clarificate, în sensul că (...), pe raportul final, au fost respinse aceste amendamente, ceea ce e un lucru foarte bun. Şi sunt convins că asemenea derapaje vor fi clarificate fie (...) prin votul în plen sau prin votul în cealaltă cameră, astfel încât să n-avem accidente de acest tip", a arătat Grindeanu.



Totodată, şeful Guvernului a precizat că fiecare parlamentar are dreptul la iniţiativă.



"Fiecare parlamentar are dreptul la iniţiativă, fie că vorbim de amendamente, fie că vorbim de proiecte de legi. De asemenea, în acest moment, (...) Ministerul Justiţiei este într-un amplu proces de consultare sau de promovare a unor proiecte sau pachete de legi, în acest domeniu, extrem de importante, fie că vorbim de legile justiţiei, (...) fie că vorbim de cel care se află în dezbaterea publică - acel proiect de punere în acord a deciziilor Curţii Constituţionale cu Codul penal şi Codul de procedură penală, fie că vorbim de o largă consultare (...) despre actualizarea Codului penal şi a Codului de procedură penală", a spus Grindeanu.



Potrivit premierului, acest proces va fi transparent. "Parcă am avut prea multe decizii ale Curţii Constituţionale care spun că anumite articole din Codul penal şi Codul de procedură penală nu sunt constituţionale (...) E un proces care în mod obligatoriu trebuie să fie transparent, (...) supus dezbaterii publice, astfel încât proiecte de un asemenea impact să fie adoptate de Parlament", a mai afirmat Grindeanu.