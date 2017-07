Iohannis: Relaţia dintre România şi SUA e mai puternică decât oricând

DIANA OROS

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a arătat convingerea, marţi, că după întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump relaţia dintre România şi SUA "este mai puternică decât oricând".



"Sunt convins că, după întâlnirea cu preşedintele Trump, relaţia dintre România şi Statele Unite este mai puternică decât oricând şi are, aşa cum a punctat preşedintele Trump, un viitor 'foarte, foarte luminos'", a afirmat Iohannis, la recepţia organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenţei.



Totodată, şefului statului a amintit "întâlnirile excelente" pe care le-a avut în recenta sa vizită la Washington.



"Celebrăm astăzi Ziua Naţională a Statelor Unite la mai puţin de o lună de la vizita pe care am efectuat-o la Washington.

Am avut întâlniri excelente şi deosebit de fructuoase la nivelul Congresului şi al Administraţiei americane, culminând, desigur, cu întâlnirea din 9 iunie cu preşedintele Donald Trump. Această întâlnire, ca de altfel întreaga vizită la Washington, a reprezentat o reconfirmare a angajamentului Statelor Unite pentru dezvoltarea şi extinderea Parteneriatului nostru Strategic şi pentru securitatea regiunii noastre, inclusiv a României", a spus Iohannis.



Potrivit şefului statului, această vizită a fost şi o recunoaştere a capacităţii României de a fi furnizor de securitate.



"A fost o recunoaştere a capacităţii României de a fi furnizor de securitate şi de a acţiona ca stat-pilon în regiune, pentru proiectarea valorilor noastre comune. Am stabilit, aşadar, împreună cu preşedintele Trump, să ne amplificăm eforturile pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic, în toate domeniile sale", a arătat Iohannis.



De asemenea, Iohannis a precizat că trebuie intensificate schimburile comerciale şi investiţiile capitalului american în România.



"Trebuie să aducem la nivelul de excelenţă al cooperării politico-militare şi de securitate şi cooperarea economică, respectiv cea culturală, inclusiv pe palierul cercetării şi inovării. (...) Este important să intensificăm schimburile comerciale şi investiţiile capitalului american în România, dar şi susţinerea interesului oamenilor de afaceri români pentru piaţa americană, recent dovedit de participarea - tot mai numeroasă de la an la an - a companiilor româneşti la evenimentul 'Select USA'", a spus Iohannis.



Şeful statului a susţinut că este foarte important ca în România să existe cu un cadru legislativ "predictibil şi transparent, cu o birocraţie redusă şi respect faţă de statul de drept".



"Pentru investitorii străini - pentru ca România să atragă companii americane, de exemplu - este foarte importantă asigurarea unui climat general atractiv şi stabil, cu un cadru legislativ predictibil şi transparent, cu o birocraţie redusă şi respect faţă de statul de drept. Sper ca noul Guvern instalat să ia aminte la aceste principii fundamentale", a mai afirmat Iohannis.

