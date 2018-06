Iordache îi răspunde preşedintelui: Putem face o dezbatere, dar nu pe respectarea statului de drept

Declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unei dezbateri după decizia CCR în cazul şefei DNA este una politică, o dezbatere fiind posibilă, dar nu pe respectarea statului de drept, a afirmat marţi preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache (PSD).



"O declaraţie politică (n.r. - declaraţia preşedintelui). Şi vă spun şi de ce: Preşedintele este garantul respectării Constituţiei. Ne plac sau nu ne plac, deciziile CCR trebuie respectate. Ce ar însemna că noi, aici în Parlament, după decizia de săptămâna trecută a CCR făceam dezbatere? Nu! Există în acest moment obligativitatea respectării tuturor deciziilor constituţionale. Putem face o dezbatere, dar nu pe respectarea statului de drept. Adică modul în care considerăm că anumite decizii care ne plac trebuie respectate şi anumite decizii care nu ne plac nu trebuie respectate şi facem dezbateri şi tergiversăm, eu cred că este un atac la statul de drept. Mie mi-a luat mai puţin timp să citesc întreaga motivare a CCR şi, repet, în acest moment, chiar dacă unii citim mai încet, respectarea este obligatorie. Şi, în aceste condiţii, eu mă aştept ca în această săptămâna preşedintele să emită decretul", a precizat Iordache la Parlament.



Potrivit acestuia, CCR a spus două lucruri: că există conflict şi că preşedintele trebuie să emită decretul.



"Lupta anticorupţie continuă, lupta anticorupţie nu stă într-un om, şi independenţa Justiţiei trebuie să fie, iar respectarea deciziilor CCR este obligatorie pentru toată lumea, chiar şi pentru preşedintele României. (...) Ce dezbatere să facem? Atunci când deciziile sunt clare şi evidente să le pună în aplicare. Ce exemplu dă preşedintele când avem decizii ale Curţii şi refuze să le pună (în aplicare - n.r.). Ăsta nu e atac la statul de drept?'', a mai spus Iordache.



El a adăugat că ministrul Justiţiei nu are autoritatea ''de a umbla în dosare'', "să-l intereseze cum instrumentează un procuror într-un fel sau altul. ''Singurul lucru pe care îl face ministrul Justiţiei este ca prin autoritatea pe care o are să propună sau să revoce. (...) Ce ar însemna ca preşedintele, care este un om politic, anumite decizii sau anumite propuneri să le aprecieze cu 'da' şi altele cu 'nu'. (...) Oportunitatea, prin această decizie a CCR, nu este atributul preşedintelui", a susţinut Iordache.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că a citit motivarea deciziei CCR în cazul procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă evaluarea nu este terminată, precizând că, în această etapă, motivarea aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări. El a spus că apar mai multe întrebări, la care a arătat că, în primul rând, ar trebui să răspundă politicienii.



"Toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anticorupţie şi atunci, sigur, se pune întrebarea legitimă: dacă atâţia politicieni sunt nemulţumiţi cu lupta anticorupţie, dacă au fost atâtea discuţii mai este nevoie de lupta anticorupţie în România? Aici răspunsul meu este ferm şi clar: România are nevoie de lupta anticorupţie, ea trebuie dusă cu toată fermitatea şi românii trebuie să aibă încredere că aceasta este o luptă dreaptă" a explicat preşedintele.



El a susţinut că un referendum ar putea fi, eventual, finalul acestei dezbateri.



"Am văzut, din nefericire, ce lucruri discutabile pot ieşi dintr-o dezbatere prost condusă şi netransparentă cum a fost dezbaterea pe legile Justiţiei din Parlament. Aşa ceva mai mult încurcă lucrurile decât să le clarifice. Nu! Este nevoie de o dezbatere largă, este nevoie de o discuţie cu toţi, absolut toţi actorii interesaţi şi poate este nevoie, sigur, la sfârşit, ca poporul român să-şi spună părerea. Poate este nevoie de clarificări în Constituţie chiar, poate este nevoie de o clarificare în Constituţie, poate trebuie să gândim dacă lucrurile, arhitectura statului este bine gândită sau dacă trebuie introduse noi mecanisme care ne garantează că nu ne îndepărtăm de la valorile democratice, poate este nevoie să discutăm ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului, poate revenim la discuţia pe care am pornit-o în toamna lui 2016 şi de atunci lucrurile au fost interpretate în fel şi chip", a susţinut Iohannis. AGERPRES