Klaus Iohannis, decorat în capitala Germaniei

Departe de criza politică de la Bucureşti, Klaus Iohannis şi-a continuat ieri turneul diplomatic în Germania. Preşedintele a primit la Berlin Ordinul Sfântului Gheorghe, într-o ceremonie care a fost amânată iniţial după protestele antiguvernamentale din luna februarie. Iohannis le-a spus nemţilor că a fost nevoit să amâne ceremonia iniţială pentru a fi alături de românii care protestau după adoptarea OUG13.

După întrevederi oficiale cu președintele german FrankWalter Steinmeier și cancelarul Angela Merkel, președintele Klaus Iohannis a fost decorat, ieri, cu Ordinul Sfântului Gheorghe, acordat de Balul Operei „Semper” din Dresda. Ceremonia a avut loc la sediul Ambasadei României din Berlin, iar evenimentul fusese programat iniţial pentru luna februarie. La acea vreme, Iohannis nu a mai fost prezent la Dresda pe data de 3 februarie, rămânând la București unde izbucniseră protestele din Piaţa Victoriei după adoptarea OUG13 care viza modificarea legislaţiei penale. „Pe 3 februarie nu am putut participa la seara de gală de la Dresda, dar am avut motive întemeiate. Concetăţenii mei au protestat în acele zile. Statul de drept și democraţia au fost apărate prin aceste demonstraţii. Eu am simţit că este datoria mea morală să fiu alături de ei”, a explicat șeful statului la Berlin. Iohannis a mai participat, ieri, în calitate de invitat de onoare, la ceremonia de comem o r a r e a victimelor refugiului și expulzării , organizată la Muzeul Istoric German din Berlin. „Majoritatea celor care fug din calea conflictelor și a violenţelor consideră Europa un loc unde se simt siguri. Adevărul este că niciun refugiat nu ar risca nici viaţa sa și nici pe cea a familiei sale într-o călătorie atât de periculoasă, dacă ar putea să se dezvolte în siguranţă în propria ţară”, a spus Iohannis în discursul său, precizând că ţara noastră este un exemplu în privinţa integrării minorităţilor: „România este astăzi un exemplu în domeniul protecţiei minorităţilor și este recunoscută ca model la nivel european”.