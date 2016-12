Reacţia lui Tăriceanu la afirmaţia lui Iohannis că premierul va fi desemnat după Crăciun

Citeşte şi Reacţia lui Liviu Dragnea la afirmaţia lui Klaus Iohannis că premierul va fi desemnat după Crăciun



"Am luat act de declaraţia preşedintelui cu privire la momentul la care va anunţa nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru. (...) Şi Senatul şi Camera am fost convocaţi de preşedinte, conform prevederilor constituţionale, în urmă cu două zile şi astăzi (joi - n.r.) am încheiat toate procedurile în aşa fel încât Parlamentul să fie complet operaţional şi să poată să înceapă audierea miniştrilor din guvernul care urmează să se formeze. Am procedat atât de repede pentru că este şi normal - alegerile s-au încheiat, Parlamentul vechi şi-a încheiat mandatul, noul Parlament a fost ales şi trebuie să înceapă să funcţioneze. (...) Deci pe partea noastră, noi am fost foarte expeditivi aş spune, în sensul bun al cuvântului, ca să punem lucrurile în mişcare. Eram în aşteptare şi credeam că astăzi sau poate mâine cel târziu ne vom regăsi cu nominalizarea făcută. Cred că perioada aceasta de interimat şi de nefuncţionare cu puteri depline a Guvernului trebuie să se scurteze cât mai mult şi de aceea sigur că este binevenită cât de curând nominalizarea făcută de preşedintele României", a declarat Tăriceanu, joi, la Senat.

El a adăugat că, în prezent, Guvernul are atribuţii limitate şi că nu se poate lungi "această perioadă de aşteptare care nu este una normală".



"Suntem într-o situaţie anormală, cu un guvern care este practic cu puteri limitate şi sigur că trebuie să depunem eforturile ca lucrurile să reintre în normal, adică pe baza alegerilor, pe baza votului dat de cetăţeni, noul Parlament să se constituie, să se alcătuiască şi Guvernul să pornească la treabă", a subliniat acesta.



De asemenea, preşedintele Senatului a subliniat necesitatea ca actualul Executiv "să se rezume numai la gestionarea treburilor curente".



"Conform Constituţiei nu mai au voie să ia decizii majore. Am auzit că există această tentaţie, că sunt anumite presiuni. Deci Guvernul trebuie să fie foarte atent la ceea ce face în această perioadă pentru că el, în momentul acesta, este practic lipsit de orice fel de legitimitate", a mai spus Tăriceanu.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că va desemna premierul după Crăciun. "Consultările s-au încheiat, după două zile, cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziţia de prim-ministru: PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP pe domnul Tomac. Pe de altă parte, între timp s-a constituit o coaliţie majoritară în Parlament, o coaliţie formată de PSD, ALDE şi UDMR. În consecinţă, în zilele următoare voi avea discuţii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Sursa: AGERPRES