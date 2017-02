Legumele şi fructele s-au scumpit în ianuarie

Legumele şi fructele s-au scumpit cel mai mult în prima lună a acestui an comparativ cu luna decembrie a anului trecut, iar cele mai semnificative ieftiniri au fost consemnate în cazul tarifelor de transport pe calea ferată, a combustibililor şi energiei electrice.



Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), preţurile legumelor şi conservelor de legume au urcat cu 5,82% în ianuarie, în timp ce pentru fructe proaspete preţurile au fost cu 4,36% mai mari. Pe de altă parte, reduceri de tarife au fost consemnate în cazul transportului pe căile ferate, care s-a ieftinit cu 5,68%, al energiei (minus 2,79%) şi al combustibililor (minus 2,5%).



Rata anuală a inflaţiei a reintrat în teritoriu pozitiv în prima lună a acestui an, în condiţiile în care preţurile de consum au crescut cu 0,1% comparativ cu luna ianuarie 2016, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 1,12% şi al ieftinirii celor nealimentare cu 0,24%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).



De asemenea, în ianuarie 2017 tarifele serviciilor au scăzut cu 1,08%, scrie Agerpres.



Banca Naţională a României (BNR) estimează o inflaţie de 0,2%, la finalul lunii martie, cu un interval de incertitudine de 0,5% în sus sau în jos, reiese din datele instituţiei.



BNR a revizuit în scădere prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, cu 0,4 puncte procentuale, la 1,7%.