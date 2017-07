Bulz de măruntaie (rețetă de pe Muntele Rarău)

Rețete (mai) românești, ca-n Bucovina nu găsești! E un slogan pe care l-am auzit și eu, cândva, urcând pieptiș spre Pietrele Doamnei, și zău că mi-a părut rău atunci că nu aveam în rucsac și caietul meu de retete romanesti, ca să notez iute-iute toate câte le-am aflat. Dar, unele dintre acele rețete mi-au fost spuse încă o dată, la gura sobei, într-o iarnă bucovineană. Ca aceasta, de-acum...



Nu-i nici balmoș muscelean, nici mămăligă toponită din Apuseni, nici generoasa mămăligă de Botiza, cu brânzeturi și afumătură. E un bulz năstrușnic, de gospodărie de sub munte, în tinda cea cu aromă de brad a Rarăului. E bulz de mpruntaie, a cărui rețetă v-o dezvălui și eu deîndată!



Ai trebuință de mălai, lapte dulce, miere, ulei, ficat de pasăre și pipote de pasăre, usturoi, ceapă roșie, roșii, busuioc uscat, sare, piper roșu și un pahar cu vin alb.



Se pune laptele la fiert. Cand incepe sa clocoteasca, se adauga mierea si sarea. Apoi se pune treptat in ploaie malaiul. Se amesteca energic pentru a nu se forma cocoloase. Se adauga ulei de masline si se amesteca incontinuu timp de zece minute. Se lasa mamaliga sa fiarba linistit, pe foc mic, timp de o ora - o ora si jumatate. Dupa aceea, se da de pe foc si se rastoarna fierbinte pe un platou. Se lasa sa se raceasca.



Intre timp se prepara maruntaiele astfel:

