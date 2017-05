Cucerește scena cu magia dansului irlandez

Dansul irlandez te cucerește încă din primele clipe și greu îți mai dezlipești ochii de la spectacolul mișcării și al muzicii. A pătruns târziu la noi în țară dar acum oricine poate intra în lumea fascinantă a pașilor ce vin tocmai din Irlanda. Mara Cernat este singura profesoară de dans irlandez din România certificat de Comisia de dans irlandez din Dublin. A deschis o școală care ține cursuri tot timpul anului pentru oricine vrea să învețe acest dans.

Școala STEYsha are în palmares peste 700 de premii la competiții internaționale de dans irlandez, printre care și medalii la Campionatul European de dans irlandez din 2016, cu primele concurente românce care au participat la acest campionat în categoriile fete sub 10 ani, sub 12 ani, sub 13 ani și Senior ladies ceili (dans de grup).

“Dansul irlandez este un stil aparte, atât prin bogăția mișcărilor și a subtipurilor de dans, cât și prin vivacitatea și ritmicitatea care îl însoțesc”, spune Mara Cernat pentru Jurnalul Național. Dansul există încă din secolul 18 dar a devenit foarte popular după ce la ediția din 1994 a concursului Eurovision, Michael Flatley a lansat spectacolul Riverdance. Apoi, de-a lungul anilor, oamenii au devenit tot mai fascinați de explozia dansului irlandez.

Pantofii grei se obțin în timp

Școala STEYsha are ușile deschise pentru oricine dorește să învețe dansul irlandez, indiferent de vârstă sau de experiență. Cursurile se împart pe nivel de dificultate, de la începători la avansați. “În cadrul fiecărui grup de dificultate, cursanții au atât ore de soft shoes, cât și de heavy shoes. La înscriere, toți încep cu soft shoes, urmând să progreseze spre heavy shoes în funcție de propriul ritm de învățare. Avem norocul de a putea primi începători oricând de-a lungul anului, și, deși avem mulți dansatori pe care îi încurajăm să atingă nivelul de performanță, nu împingem niciodată pe nimeni mai mult decât îi este confortabil. De fapt, la prima ședință toți completează un formular, în care am inclus rubrica "Motivul înscrierii" tocmai pentru a ști ce își doresc să obțină prin aceste cursuri. În acest fel, dacă cineva se înscrie doar pentru a se relaxa, este la fel de compatibil cu orele noastre ca și o persoană care își dorește performanța, deoarece abordarea în detaliu se face la nivel personal. Bineînțeles, am avut mulți dansatori care s-au înscris pentru latura distractivă a dansului irlandez dar în care am văzut foarte mult potențial și au ajuns să progreseze chiar și până în grupa de avansați”, mai spune profesoara de dans irlandez.

Soft shoes sunt încălțările care se aseamănă cu balerinii iar hard shoes sunt pantofi în toată regula. Instructorii vă vor spune când este cazul să treceți la hard shoes.

CÂT COSTĂ

Abonament lunar

100 de lei (1 ședință/săptămână)

150 de lei (2 ședințe/săptămână)

180 de lei (3 ședințe/săptămână)

Familiile beneficiază de tarife reduse

La dans, cu mic, cu mare

Cei mai mici copii care pot merge la cursul de dans irlandez sunt cei de 5 – 6 ani, deorarece sunt lecții care necesită atenție mai mare și repetiție, iar cei mai mici de 5 ani încă nu au răbdarea necesară. Ineditul oferit de Steysha este că la cursuri pot merge părinții împreună copiii. “Dat fiind că foarte mulți părinți au ales să practice dansul irlandez împreună cu copiii lor și noi suntem de părere că antrenamentele cot la cot cu persoane de diverse vârste creează un mediu constructiv, nu avem în program grupuri strict de copii, însă toți se integrează perfect”, explică Mara Cernat.

Echipamentul necesar constă în pantaloni scurți sau colanți, tricou și șosete sau balerini de stofă.

Dansul irlandez poate fi un hobby distractiv și o schimbare a rutinei din viața de zi cu zi. Este distractiv și sănătos. Practicarea dansului irlandez crește mobilitatea și rezistența la efortul fizic susținut, îmbunătățește postura corporală, copiii vor dobândi o alură grațioasă și vor inspira siguranță de sine.

“Dansul irlandez presupune pasiune și dedicație. Deseori acestea sunt cele mai mari atuuri cu care poți veni la cursurile de dans irlandez, așa că cel mai bun sfat pe care îl pot oferi este că dacă nutrești o pasiune față de acest stil, sau față de cultura, mitologia, muzica irlandeză etc., să îți faci curaj să vii la cursuri. Cei mai longevivi cursanți ai școlii noastre sunt din această categorie iar o parte dintre ei nici nu s-ar fi așteptat să fie compatibili cu dansul irlandez dar și-au făcut curaj să încerce și au descoperit că pot!”, mai spune Mara Cernat.