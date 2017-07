Cele 20 de întrebări care îţi pot salva căsnicia

Adevărul este că flacăra dragostei nu poate arde atât de puternic ca în prima zi, dar asta nu înseamnă că trebuie să accepţi asta.

O terapeuta, aflată de 30 de ani într-o căsnicie, a scris 18 cărţi despre dragoste şi este convinsă că orice cuplu se poate îndragosti din nou cu ajutorul acestor 20 de întrebări simple.

Terapeuta atrage atenţia că este necesar să înţelegi, pentru început, cele şase stadii ale dragostei, cum se schimbă peste timp şi de ce.

Cele şase stadii ale dragostei

Orice relaţie trece prin şase stadii. Înţelegerea acestora este cheia, pentru că dragostea necesită abordări diferite în fiecare stadiu.

1. Şase – 18 luni. Faza de amestecare

Perioada magică în care nu mai contează nimic în afara persoanei iubite. Diferenţele dintre voi nu contează, căci pare că sunteţi unul.

2. 18 luni – trei ani. Faza de cuibărit

Dorinţele sexuale şi încercarea de a construi un cămin împreună reprezintă modul în care vă exprimaţi iubirea.

3. De la trei la patru ani. Faza de reafirmare

Aveţi încredere în relaţia pe care aţi construit-o şi vă puteţi bucura şi de activităţi separate.

4. De la cinci la 14 ani. Faza de colaborare

Folosindu-te de securitatea şi încrederea dobândită în interiorul relaţiei, poţi începe proiecte mari, schimbări de carieră sau chiar întemeierea unei familii. Este o parte frumoasă, dar dificilă a vieţii de cuplu, dacă unul dintre parteneri începe să-l neglijeze pe celălalt.

5. De la 15 la 25 de ani. Faza de adaptare

Trebuie să te adaptezi provocărilor care apar, precum copiii care cresc şi pleacă de acasă şi părinţii care îmbătrânesc. Faza aceasta te va închide în tine, ceea ce va lăsa mai puţin timp dedicat distracţiei sau partenerului.

6. Peste 25 de ani. Faza de reînnoire

Vă simţiţi împliniţi, pentru că aţi trecut peste atâtea împreună. E necesar să vă păstraţi energie unul pentru celălalt.

Cât de profundă este dragostea voastră?

Răspunde la aceste întrebări cheie pentru a afla dacă relaţia voastră este una sănătoasă sau ameninţată de eşec.

Cum te simţi după ce vă revedeţi după o perioadă scurtă de timp în care nu v-aţi văzut?

a) Anxios, referitor la cum vor decurge lucrurile

b) În general stresat, pentru că sunt ocupat cu alte lucruri

c) Nu prea special

d) Un mic val de fericire

Cât de fericiţi sunteţi din punct de vedere sexual?

a) Nu este ceva la care mă gândesc

b) Unul se simte presat, iar celălalt respins

c) Mai mult ar fi mai bine, însă este ok când se întâmplă

d) Sexul este foarte ok pentru noi şi încercăm să-l facem o prioritate

Cum reacţionezi când partenerul este distant?

a) Îl las să îşi revină

b) Mă întreb dacă am făcut ceva greşit

c)Sunt îngrijorat, însă dacă întreb sunt păcălit

d) Întreb ce s-a întâmplat

Cât de mult crede partenerul tău în tine şi cât de mult îţi sprijină proiectele?

a) Câteodată mă simt chiar singur

b) Mă sprijină până când îi cer ajutorul

c) Mă desconsideră câteodată şi mă tachinează în legătură cu proiectele mele

d) Mă sprijină foarte mult. Putem discuta despre tot ce mă îngrijorează.

Cum vă descurcaţi în cazul unei discuţii în contradictoriu?

a) Unul dintre noi se supără şi plânge, ţipă sau are accese de furie.

b) Ne învârtim până unul dintre noi rupe pace, însă nu ajungem la o rezolvare.

c) Nu avem discuţii în contradictoriu

d) Discutăm, ascultăm şi să găsim o soluţie împreună.

Ce se întâmplă când trebuie să luaţi o decizie importantă?

a) Ne certăm şi avem resentimente.

b) Persoana care ştie mai multe informaţii ia decizia.

c) Unul dintre noi cercetează, însă îl consultă pe celălalt pentru a lua o decizie.

d) Suntem o echipă, facem totul împreună.

Cum a fost relaţia voastră în ultimele 12 luni?

a) Dificilă. Am fost înţepători, am desconsiderat şi am făcut lucruri pe cont propriu mai mult ca oricând.

b) Incredibil de aglomerate, abia am avut timp să discutăm, în afara conversaţiilor zilnice obişnuite.

c) Obişnuitele suişuri şi coborâşuri.

d) Am fost foarte apropiaţi.

Preponderent A: Relaţia ta are nevoie de foarte multă atenţie. Probabil că ştii că relaţia ta este într-o zonă foarte întunecată, de aceea ai nevoie de ajutor din exterior.

Preponderent B: Relaţia voastră pare slăbită. Poate că vă iubiţi unul pe celălalt, însă nu este suficient suportul pe care îl oferiţi pentru o relaţie pe termen lung. Trebuie să învăţaţi să realizaţi o conexiune mai puternică.

Preponderent C: Relaţia voastră este în regulă. Comunicaţi foarte bine, ceea ce este vital pentru o relaţie sănătoasă.

Preponderent D: Relaţia voastră este sănătoasă şi puternică. Ştiţi cum să comunicaţi eficient şi cum să rezolvaţi problemele înainte să se transforme în unele seriose.

Cele 20 de întrebări care vă pot salva

Acum 20 de ani, psihologul american Arthur Aron a vrut să descopere dacă doi străini se pot îndrăgosti unul de celălalt răspunzând la o serie de întrebări. Experimentul său a fost un succes, iar cuplurile s-au căsătorit şase luni mai târziu.

1.Dacă ai fi blocat într-o junglă, cu cine ţi-ai dori să fii (fără mine)?

2.În ce perioadă istorică ţi-ar face plăcere să trăieşti?

3.Ce superputere ţi-ar plăcea să ai?

4.Cum ar arăta o zi perfectă pentru tine, de dimineaţă până seara?

5.Dacă ai putea să întrebi unul dintre părinţi sau bunici ceva, pe cine ai întreba şi ce?

6.Pentru ce te simţi cel mai recunoscător în viaţă, exceptând căsătoria şi copiii?

7.Care consideri că este cea mai mare putere a ta şi care este cea mai mare slăbiciune?

8.Ce aspiraţii mai ai?

9.Spune povestea ta, din copilărie şi până acum, în cinci minute.

10.Care este cea mai urâtă amintire din copilărie?

11.Ai vreo bănuială secretă despre felul în care vei muri?

12.Ce oferă sens vieţii tale?

13.Ce calităţi pe care le deţin te fac să crezi că sunt special/ă?

14.Care crezi că este cel mai memorabil moment: ziua căsătoriei sau ziua în care am avut prima întâlnire?

15.Care sunt trei lucruri pe care le avem în comun? S-au schimbat acestea peste ani?

16.Când te-ai simţit neînsemnat şi ruşinat? Oferă un exemplu în care nu am cauzat eu ruşinea şi unul în care am cauzat-o.

17.Care crezi că este cel mai serios lucru legat de relaţia noastră?

18.Completează propoziţia: Îmi doresc să am pe cineva cu care să împărtăşesc...

19.Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba la comportamentul meu?

20.Care consideri că a fost cea mai grea întrebare şi de ce?

Sursă: Daily Mail