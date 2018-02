Avea mâncărime în ochiul stâng. Caz unic în istoria medicală

O tânără din SUA nu putea înlătura senzația de mâncărime la nivelul ochiului stâng. S-a dus la doctor și a aflat că este infestată cu Thelazia gulosa, specia de vierme translucid care apare la vite.

„Este un eveniment foarte rar şi uimitor dintr-o perspectivă parazitologică”, a precizat Richard Bradbury de la U.S. Centers for Disease Control and Prevention din Atlanta.

Timp de 20 de zile, femeia și doctorii au înlăturat 14 viermi din ochiul infectat. Viermele își petrece etapa de larvă în abdomenul muştei din specia Musca autumnalis.

Femeia călărea pe lângă fermele de vite din Oregon, ceea ce ar putea explica contacul cu muștele. Antena 3