Andreea Sava, Antena 3: 3 obiceiuri care-mi fac viața mai ușoară și mai frumoasă

Nu am timp! Este principala mea problemă. Nu am timp să fac tot ce mi-aș dori, nu am timp să dorm mai mult, ziua e prea scurtă, de fapt, viața e prea scurtă. :))

Prea scurtă ca să lenevesc, prea scurtă ca să pierd timpul, prea scurtă ca să-mi fac nervi inutil. Și vreau să fac atât de multe lucruri… Oricât de multe aș face tot mi se pare că aș putea face mai multe.

Mereu m-am simțit ca trăind contracronometru iar sentimentul, desigur, se accentuează odată cu înaintarea în vârstă. Dacă mâine se termină viața, i se poate întâmpla oricând și oricui, vreau să am cât mai puține lucruri de regretat. Că nu le-am făcut, desigur. :))

Iar, pentru a face cât mai multe, este foarte important să le organizez cât mai bine pe cele obligatorii sau pe cele pe care le-am transformat în obicei. Ca să am cât mai mult timp, bineînțeles.

Iată 3 metode strict practice pentru a-mi face viața mai ușoară, a-mi elibera programul și a-mi proteja nervii:

1. Cumpăr tot ce pot de pe net

Urăsc să merg prin magazine. Excepție fac doar ocaziile când caut cadouri sau cineva îmi cere părerea. În rest, cumpăr de pe diverse site-uri tot ce am nevoie. Slavă Domnului, găsesc orice ba chiar oferta este mai mare decât în magazine și-mi sunt aduse acasă. În afară de pantofi și mâncare, în rest am descoperit că sunt o sumedenie de posibilități online, compar ofertele mult mai ușor și există moduri mult mai plăcute de a-mi petrece timpul.

Nu sunt fanul aglomerațiilor și al distracțiilor cu multă companie necunoscută. Da, se poate spune că sunt ușor antisocială.

