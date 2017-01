Cel mai simplu și cuprinzător antrenament – dacă rezoluția ta pentru 2017 e să te apuci de sport

Cum spuneam, dacă una dintre rezoluțiile voastre pentru 2017 este să vă apucați de făcut mișcare, antrenamentul următor este ideal. Eu am început cu unul foarte asemănător. Asta e varianța îmbunătățită.

Este pentru începători, deci, dacă sunteți, atenți(te) nu riscați să vă accidentați nici chiar dacă n-ați făcut sport în viața voastră.

Nu trebuie să mergeți la sală, îl puteți face în orice cameră din casă fiindcă nu necesită prea mult spațiu. Îl puteți face chiar în seara asta fiindcă nu aveți nevoie de niciun fel de echipament.

Eventual, dacă nu vreți să faceți exercițiile pe covor, puteți pune o pătură iar, pentru cele cu greutăți, puteți folosi două sticle de plastic de 0,5 L, exact cum am folosit și eu în tutorialul video de pe andreeasava.ro

Durează doar vreo 10-15 minute, în funcţie şi de cât de repede execuţi. Încercați-l, s-ar putea să vă surprindeți și să vă placă să faceți mișcare. Nici măcar nu trebuie să vă faceți timp special în program pentru el. Puteți foarte bine, în timp ce-l executați, să vă uitați și la TV.

Apucați-vă de el și faceți-l în fiecare zi, inclusiv când ați făcut febră musculară. Faceți-le cum puteți dar nu vă lăsați. Credeți-mă, febra musculară va trece mai repede dacă veți continua să faceți mișcare.

Apoi, când vă obișnuiți cu el, puteți încerca și alte antrenamente. Găsiți suficiente exemple pe contul meu de YouTube, spre care aveți link la finalul articolului.

Atunci când am, conceput acest antrenament, ca să vă fie cât mai ușor, am făcut și poze și am explicat și în scris fiecare exercițiu în parte, în caz că preferați așa și nu video.

