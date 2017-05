Diete sănătoase. 15 moduri de a SLĂBI FĂRĂ DIETĂ

Cateva modificari simple ale stilului de viata te pot ajuta sa pierzi in greutate si sa-ti mentii silueta. Exista o multime de diete care te pot ajuta sa slabesti rapid, dar pentru a scapa permanent de kilogramele in plus, cel mai bine este sa faci cateva schimbari simple, fara sa tii un anumit regim de slabire. Incearca urmatoarele strategii usoare care ajuta la pierderea in greutate, fara a urma o dieta.

1) Cronometreaza mesele

Seteaza-ti un cronometru la 20 de minute si incearca sa iei masa in acest interval de timp. Obiceiul de a manca lent este in topul sfaturilor de slabit fara un plan de dieta complicat. Savureaza fiecare muscatura, mesele luate fara graba ofera o placere mare din portii mai mici si ofera satietate. In schimb, daca iei o masa pe fuga, stomacul nu are suficient timp sa transmita informatia catre creier si va declansa senzatia de foame.

2) Dormi mai mult

O ora in plus de somn in fiecare noapte te-ar putea ajuta sa slabesti aproape 6 kg intr-un an, potrivit unui cercetator de la Universitatea din Michigan. Scenariul cercetatorului arata ca, atunci cand somnul inlocuieste activitatile obsinuite (si luarea unei mese) se reduce aportul caloric cu 6%. Rezultatele variaza pentru fiecare persoana dar un regim de somn sanatos are si alte beneficii. Exista dovezi care atesta faptul ca mai putin de 7 ore de somn cresc pofta de mancare.

3) Mananca legume si fructe

..................

Citeste continuarea AICI