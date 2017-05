Sucul de fructe nu e indicat pentru copiii sub un an

Părinții ar trebui să evite să le ofere copiilor sub un an suc de fructe, cu excepția cazului în care au fost sfătuiți altfel de medicul curant. Sunt cele mai recente recomandări făcute de Asociația Americană a Medicilor Pediatri, care afirmă despre sucul de fucte că nu oferă niciun beneficiu nutrițional, în schimb poate dăuna sănătății copiilor sub un an.

Până acum, sucul de fructe era interzis copiilor sub șase luni, însă noile studii au arătat că este nevoie ca această limită să fie extinsă. Acest lucru se întâmplă pentru că, deși mulți părinți cred că sucul de fructe este o alternativă sănătoasă la apă, de fapt, pe lângă beneficii, sucul de fructe are și capacane ascunse. Unele sucuri de fructe sunt într-adevăr bogate în vitamine și minerale, precum vitamina C și potasiu, însă în același timp au foarte mult zahăr și fibre. Un studiu din 2016 a arătat chiar că unele sucuri de fructe conțin până la două linguri de zahăr, la o sută de mililitrii.

Dozele recomandate

Pediatrii americani sunt de acord că după vârsta de un an, sucurile de fructe în cantități mici pot fi benefice, însă trebuie păstrată o limită. De exemplu, într 1 și 3 ani, copiii nu ar trebui să consume mai mult de 120 de mililitri de suc în fiecare zi, în timp ce între 4 și 6 ani, doza maximă ar trebui să fie de 180 de mililitri. Nici după vârsta de 7 ani, copiii nu ar trebui să consume mai mult de 300 de mililitri de suc de fructe, într-o zi.

Mai mult, ghidurile americane recomandă ca cei mici să nu primească suc de fructe în biberoane sau căni cu pai, din care pot bea fără a fi supravegheați, pe toată durata zilei. Acest tip de recipiente pot expune prea mult dinții la sucul de fructe, ducând în final la carii. De asemenea, sucul de fructe nepasteurizat nu este recomandat de pediatrii americani la nicio vârstă și părinții sunt avertizați în mod special asupra sucului de grapefruit, mai ales în cazul copiilor care iau tratament medicamentos.

Un studiu a relevat faptul că sucurile de fructe sunt printre principalii responsabili de eroziunea dentară și obezitate.