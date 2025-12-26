Schimbați mentalitatea! Prosus avertizează că Europa riscă să piardă competiția cu SUA și China

Fabricio Bloisi a afirmat că Prosus este „dispus” să investească suplimentar în sectorul livrărilor de mâncare, în cadrul obiectivului de a construi un „campion tehnologic european” evaluat la 100 de miliarde de dolari. Potrivit acestuia, planurile Prosus sunt însă frânate de condițiile impuse de Bruxelles.

Comisia Europeană a aprobat tranzacția cu Just Eat doar după ce Prosus s-a angajat să își reducă participația de 27% în Delivery Hero, rivalul cu sediul la Berlin, și să renunțe la locul din consiliul de administrație al companiei, conform Financial Times.

„Tocmai am făcut o achiziție (a Just Eat Takeaway - n.r.), ne-am angajat să investim între 10 și 15 miliarde de dolari în Europa, iar recomandarea pe care am primit-o (din partea autorităților europene de concurență - n.r.) a fost să vindem active”, a spus Bloisi.

Declarațiile sale vin în contextul în care tot mai multe companii europene, precum grupurile de telecomunicații Telefónica și Deutsche Telekom, cer Uniunii Europene să relaxeze regulile privind fuziunile pentru a putea concura mai bine cu rivalii din SUA și China.

Prosus, acționarul majoritar al eMAG, este un grup internațional de investiții în tehnologie, listat la Bursa din Amsterdam și parte a conglomeratului sud-african Naspers, cu participații în companii din domenii precum livrările de mâncare, comerțul online și serviciile digitale.

Bloisi a declarat că situația reflectă lipsa de aplicare a recomandărilor raportului din 2024 al lui Mario Draghi privind competitivitatea europeană, care propunea relaxarea regulilor privind fuziunile pentru a permite crearea unor „campioni europeni”.

„Raportul Draghi spune că avem nevoie de campioni locali. Asta nu este mentalitatea Comisiei Europene de astăzi; mentalitatea este «să ne uităm la concurența internă». Cred că este o mare greșeală”, a declarat Bloisi. „Cred că mentalitatea europeană trebuie să se schimbe, altfel vom deveni irelevanți din punct de vedere tehnologic”, a adăugat el.

În septembrie, Draghi a criticat „inacțiunea” Uniunii Europene din ultimul an, avertizând că acest lucru amenință „nu doar competitivitatea noastră, ci chiar suveranitatea noastră”.

